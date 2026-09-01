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Почему Украина до сих пор без своего Patriot: Коваленко назвал реальные сроки создания ПВО

Александр Коваленко
1 сентября 2026, 08:10
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Украинская система ПВО FREYJA, которая должна компенсировать нехватку ЗРК Patriot и SAMP/T впервые публично была представлена только в феврале 2026 года.
Зеленский, ракеты Patriot
Зеленский и война / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

В украинском обществе не утихают вопросы о том, почему страна до сих пор не создала собственный аналог ЗРК Patriot или баллистическую ракету уровня ATACMS. Военный эксперт Александр Коваленко на примере американских, французских, российских и израильских разработок показывает, что на создание подобных систем в мире уходит от 10 до 20 лет даже у стран с развитой оборонной промышленностью. Публикуем его аргументы.

Вопросы, которые в последнее время так громко звучат в информационном пространстве, причём, надо заметить, не беспочвенно.

Где украинская система ПВО, аналог ЗРК Patriot?

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Во-первых. Создание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большого радиуса действия - это длительный и ресурсоемкий процесс, занимающий от 10 до 18 лет. Длительные сроки объясняются необходимостью разработки и отладки многофункциональных РЛС, систем управления огнем, командных пунктов и самих ракет.

На создание MIM-104 Patriot ушли десятилетия. Начало разработки: 1965–1969 годы. Программа изначально называлась SAM-D (Surface-to-Air Missile, Development). В 1976 году её переименовали в PATRIOT. Принятие на вооружение: 1981–1984 годы. Передача первых комплексов армейским частям началась в 1981 году, а статус начальной операционной готовности (IOC) был получен в 1984 году. Общий срок разработки: около 15–18 лет.

На создание ЗРК SAMP/T ушло 17 лет. Начало разработки - 1989 год. В июне 1989 года французско-итальянские компании сформировали консорциум Eurosam для создания семейства комплексов FSAF (на базе ракет Aster). Принятие на вооружение: 2006 год. Завершение комплексных испытаний системы SAMP/T произошло в 2005 г., первые поставки начались в 2006 г., а достижение полной боеготовности дивизионов - в 2011–2012 гг. Общий срок разработки: около 16–17 лет.

В целом, другие системы разрабатывались:

  • ЗРК С-300 – начало разработки 1967–1969, принятие на вооружение 1978–1979, сроки: 10–12 лет;
  • ЗРС С-400 "Триумф" - начало разработки 1988, принятие на вооружение 2007, сроки: 14–19 лет
  • Праща Давида – начало разработки 2006, принятие на вооружение 2017, сроки: около 11 лет
  • HQ-9 – начало разработки 1980, принятие на вооружение 1997–2001, сроки: 17-21 год.

Украинская система ПВО FREYJA, которая должна компенсировать нехватку ЗРК Patriot и SAMP/T впервые публично была представлена только в феврале 2026 года.

Где украинская баллистика?

Движемся по той же схеме.

На создание американской оперативно-тактической баллистической ракеты MGM-140 ATACMS потребовалось 11 лет.

В 1980 году Армия США начинает программу CSWS (Corps Support Weapon System) для замены устаревшей системы MGM-52 Lance. Параллельно велись технологические демонстрации в рамках проекта Assault Breaker.

В 1982–1983 годы программы Армии и ВВС США объединяют в единый проект JTACMS (Joint Tactical Missile System), а в 1985–1986 годы ВВС выходят из проекта, а программа переименовывается в ATACMS. В мае 1986 года генеральный контракт на разработку ракеты под индексом MGM-140 получает компания Ling-Temco-Vought (LTV) (позднее войдет в состав Lockheed Martin). Только в апреле 1988 года состоялся первый успешный пуск опытной ракеты XMGM-140, а в январе 1991 года комплекс официально принят на вооружение Армии США и впервые применен в боевых условиях во время операции "Буря в пустыне" в Ираке.

ОТРК Искандер-М – начало разработки 1988, принятие на вооружение 2006, сроки: 18 лет;

ОТРК LORA – начало разработки 1995, принятие на вооружение 2007, сроки: 12 лет.

Спасибо за внимание. Надеюсь пригодиться в будущем, чтобы избегать неуместных вопросов.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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