Почему Уиткофф так Украину не любит?

Интересно девки пляшут.
Обратили внимание, что Кирилл Дмитриев устроил Уиткоффу сегодня, перед встречей с Путиным, экскурсию по парку "Зарядье"? Это намёк на их многолетние связи. Как выяснила известная журналистка-расследователь Анастасия Кириленко, парк "Зарядье" строили партнёры Уиткоффа — американская компания, архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro. А помог американцам выиграть тендер на строительство именно Кирилл Дмитриев.
Фигурировал там в качестве "независимого" вице-президента тендерной комиссии осуждённый в Испании за воровство денег на строительстве вице-мэр Барселоны Тони Вивес, связанный с ними обеими. Потом Вивес переехал в Саудовскую Аравию — к местным партнёрам Уиткоффа и Дмитриева, где занялся "футурополисом" NEOM, в который собирался инвестировать РФПИ Дмитриева.
Причём, как выяснила Кириленко, именно в СА Кирилл Дмитриев и познакомился с Уиткоффом. Дмитриев отвечал за анонимные вложения денег олигархов в Саудовскую Аравию и их обратный вывод в Россию под видом инвестиций саудитов. Уиткофф тоже инвестировал в СА — их интересы сошлись.
А вы спрашиваете, чего это Уиткофф так Украину не любит, а кремлёвского упыря — наоборот. Бизнес, ничего личного.
О персоне: Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
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