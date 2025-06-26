Почему угроза создания Ираном ядерного оружия только увеличилась?

Трамп опять сдал назад в угоду Катару и Путину.

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Трамп / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com

Трамп опять сдал назад.

Трамп спас Иран от неизбежной катастрофы, не получив согласия на новую ядерную сделку, то есть, по сути, не получив взамен ничего.

Небо над Ираном было открыто, оставалось дожать режим по образцу Сербии Милошевича. Однако Трамп опять сдал назад в угоду Катару и Путину. Он уломал Израиль, используя свое влияние на Натаньяху, не добивать аятолл, не получив главного - Иран не отказался от обогащения урана. К тому же, по сообщениям американских СМИ, благодаря промедлению с атакой, иранцы успели заранее вывезти из Фордо и спасти большую часть своих ядерных материалов.

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Недобитый иранский режим теперь объявит о своей победе, восстановит силы, станет еще более ожесточенным и опасным. Теперь Иран точно сверхмотивирован сделать свою атомную бомбу. Израильский удар показал, что других эффективных средств защиты у него нет.

Таким образом война ни только не закончилась - её эскалация стала неизбежна, а угроза создания Ираном ядерного оружия увеличилась.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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