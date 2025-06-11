Почему удар по Лавре или Софии стал исключительно вопросом времени

Не буду скрывать, что возможного обстрела исторических святынь Киева и других украинских городов я со страхом ожидал с первого дня большой войны.

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Киево-Печерская лавра / УНИАН

Первые признаки того, что у россиян окончательно перестали стесняться, на самом деле были даже не сегодня, а в тот день, когда был поврежден фасад Музея войны в непосредственной близости от Киево-Печерской Лавры. После этого возможность попадания беспилотника или ракеты в саму Лавру или в Софию стали исключительно вопросом времени.

И считать что для Москвы действительно есть что-то сакральное в наших храмах - это не осознавать смысл ее становления как государства. Ведь размежевание Суздали, которая впоследствии станет Москвой, со всей остальной Русью началось именно тогда, когда сформированное первым диктатором севера Андреем Боголюбским войско захватило Киев и разграбило его церкви, среди которых конечно, и Софию. Перед этим Боголюбский, как известно, украл в Вышгороде икону Божьей матери, которую превратил в символ собственного княжества.

Ну а насчет Лавры и напоминать не нужно, с этим величественным монастырем не церемонились ни в в давние, ни уже в такие близкие к нам времена, когда во Вторую Мировую разрушили Успенский собор. И что больше всего их беспокоит, так это то, что нам удалось все это восстановить, вернуть себе не только архитектурные памятники, но и их значимость для нас, и нашу субъектность, которую Москва упорно пытается отобрать и уничтожить.

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Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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