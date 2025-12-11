Как думаете, могла ли Украина, применяющая морские дроны, поражать эти танкеры с 2022 года?

Любимая тема Трампа - "карты". Которые есть "на руках", или их "нет". У Украины карт "нет", поэтому Украина должна принимать все условия россиян. Такая вот "прагматическая" логика.

Но президент США никогда особо не задумывался над тем, а почему у Украины нет карт? А ответ прост. Их нет, потому что его страна, США, их постоянно отбирала.

1994 год. Легендарный "Будапештский меморандум". Сильнейшие козыри у Украины забрали США под обещание, что "сядут играть" в случае чего вместо нас. Ну а нам, очевидно, без козырей будет спокойнее. Зачем они нам? Все проблемы только от них.

Но этого было мало. Другие, менее весомые карты, тоже отбирали понемногу. Дошло до отбора остатков обогащенного урана уже при Обаме в 2010 году. Под заботливым вниманием США Украина резала стратегические бомбардировщики, ракеты, уничтожала противопехотные мины.

Карт становилось все меньше, и это видели все. В т.ч. и россияне, которые и начали агрессию против Украины. Тогда США не выполнили обещание и не сели играть за стол собственными картами. Они посоветовали Украине признать проигрыш и отдать часть того, что она имела.

В дальнейшем США постоянно влезали в украинские дела. Меняли нам генпрокуроров, учили борьбе с коррупцией и толерантности. Одна проблема - для защиты этого от россиян у нас не становилось больше "карт". Поэтому, когда в 2022 году началась агрессия против Украины, американцы просто вывезли посольство и призвали украинскую власть - бежать. Карт же не было?

Удивительным образом, Украина нашла для сопротивления карты. Картами становилось все. От советского оружия, которое не успели порезать по советам американцев, до необычного использования дронов.

В конце концов, США были вынуждены это признать и начать понемногу подбрасывать "карты". Но мало, поздно, и такие, чтобы не дай бог не выиграть. Потому что выигрывать - это страшно.

Украина сама искала карты. Иногда что-то находила. Но очень часто ей просто не давали применять то, что Украина сама придумывала и внедряла.

К примеру, сегодня морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" рф. Судно под флагом Гамбии двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Приблизительная стоимость такого танкера составляет $30 млн, а за 1 рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на $60 млн. Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (с выключенной системой идентификации) против судна Dashan ранее свои санкции ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

Как думаете, могла ли Украина, которая применяет морские дроны, поражать эти танкеры с 2022 года? Очевидно, могла. Почему же не применяла? Потому что еще администрация Байдена жестко блокировала любые действия против российской нефти, чтобы не спровоцировать "рост цен".

Украине тогда обещали, что "картами" будут санкции. Но проблема в том, что все эти санкции, ценовые потолки и т.д. реально не блокировали российский экспорт нефти. Россияне и дальше продавали нефть, зарабатывая на шахеты, корейские снаряды, наемников и запчасти для ракет.

Опять Штаты обманули Украину. Обещали карты - подсунули фантики.

Так почему у Украины "нет карт"? Потому что США сначала их все забрали, потом ограничивали предоставление новых минимумом, не давали Украине создавать новые и делали все, чтобы у Украины точно были "хуже карты", чем у россиян.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

