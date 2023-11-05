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Почему у нас не получается?

Геннадий Друзенко
5 ноября 2023, 09:04
Наше такое искреннее ощущение, что "дальше так жить нельзя" – во всех этих исторических точках бифуркации разбивалось о циничную правду жизни-можно, еще бы можно!
Почему у нас не получается?
В Украине не так не хватает концепций или визий будущего развития, как "инкубатора контрелиты" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада

Я верю, что во власти есть люди, которые искренне болеют за победу Украины и ее расцвет. Нет недостатка в таких людях и вне власти. Украине грех сетовать на дефицит друзей, союзников и партнеров, которые стремятся, чтобы нам удалось, чтобы мы не просто одержали победу над русскими в этой войне, а стали другими – честнее, эффективнее, счастливее...

И несмотря на все эти предпосылки для рывка в будущее создается впечатление, что нас снова затягивает трясина абсурдной бюрократии, неистовой коррупции и вопиющей неэффективности. Что система снова переигрывает реформаторов, как это случилось в начале 90-х, после наших двух восстаний, которые мы гордо именуем "революциями" и даже после российской сначала гибридной, а затем и полномасштабной агрессии.

Наше такое искреннее ощущение ,что "дальше так жить нельзя" – во всех этих исторических точках бифуркации разбивалось о циничную правду жизни - можно, еще как можно!!! И мы в очередной раз убеждались, что "революцию задумывают романтики, воплощают в жизнь фанатики, а ее плодами пользуются негодяи". Сейчас такое же предчувствие накрывает страну...

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Почему так произошло? Почему нам каждый раз удавалось отойти от края пропасти тирании и чузоземной оккупации – и до сих пор не удалось построить собственное эффективное государство? Которая до сих пор вместо служить собственным гражданам до сих пор остается инструментом для кучки нуворишей грабить собственный народ и инкассировать собственную страну...

Одна из главных причин нашего возвращения на льды своя, нашего бега по кругу – нехватка настоящей контрелиты. Достаточно большого и организованного сообщества людей, которые исповедуют основополагающе отличные от власти принципы и живут в соответствии с ними. В коммунистической Польше контрелита вырастили церковь и "солидарность". В Османской империи - войско. В вишиской Франции - движение сопротивления. В Украине такой контрелитой в середине века безусловно были члены ОУН и воины УПА. Нам может нравиться или нет их видение Украины, но именно они своей энергией, жертвой и подвигом продемонстрировали единственную в то время альтернативу для Украины.

К сожалению, у нас ни церковь (то бишь церкви), ни войско, ни бизнес, ни университеты, ни культурные тусовки не смогли стать инкубатором украинской контрелиты. Казалось, Зеленский со своими неофитами, которые никогда не были во власти, потрафит выполнить эту задачу. Не случилось. Пока это очевидно. Литвин был прав: "если свежий огурец положить в кадку с солеными, он станет соленым". Огурцы во властной кадке 4 года назад мы заменили, а вот рассол вылить забыли...

Если вам интересно, как делают революционные реформы, изменяющие саму матрицу определенного социума без годов крови, почитайте о Клюнийской реформе. Казалось, в Х веке упадок морали в католической церкви достиг дна: Симония, сервелизм, подчинение светской власти стали повсеместным явлением. Но хватило одного святого - Одона Клюниского, который был аббатом одного монастыря, чтобы создать цитадель для возрождения христианства в Европе.

Если в начале XI века насчитывалось около тридцати клюнийских монастырей, то в первой половине XII века — уже более тысячи. И уже во второй половине ХІ века клюнийцы помогли папе Григорию VII реформировать всю католическую церковь, обуздать влияние светской власти и восстановить в среди духовенства относительную мораль...

В Украине не так не хватает концепций или визий будущего развития, как "инкубатора контрелиты" – экосистемы, способной вырастить достаточное количество лидеров, способных не просто прийти к власти, а радикально изменить ее сущность. Когда – то мы надеялись, что таким инкубатором станет Могллянка-к сожалению, не случилось. Потом думали, что таким инкубатором людей нового качества – умных, добродетельных и патриотичных одновременно – станет Майдан. Увы, не стал. Потом мы надеялись, что контрелиту вырастит армия. Уже очевидно, что и эти надежды напрасны. Кроме отдельных частей, украинское войско - плоть от плоти украинского народа. А какой народ, такая и власть.

Где те дрожжи, что квасят все тесто? Где те, клюнийцы, которые возродят Украину? Где украинский Орден Цинцината, который взрастит элиту, будет служить своему народу, а не грабить его? Где тот рассадник, где вырастут огурцы, которые не засолятся, брошенные в кадку со старым властным рассолом?

Украине крайне нужны сообщества, вокруг которых кристаллизуется украинская альтернатива. Нужны инкубаторы контрелиты. Нужны не столько видения, концепции и стратегии реформ, сколько команды, способные их продуцировать и воплощать. Нужны люди, спящие и видящие себя на страницах учебников истории, а не в поместье где-то в Козине...

Кто такой Геннадий Друзенко?

Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра Конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).

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