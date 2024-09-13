Почему Трамп выборы точно не выиграет

Для того, чтобы выиграть выборы - только поклонников явно недостаточно.

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Дональд Трамп и выборы в США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Есть две популярные на потребительском рынке маркетинговые стратегии. 1. Компания формирует сообщество лояльных потребителей и дальше вкладывается в то, чтобы они всё интенсивнее покупали её продукт. 2. Компания вкладывается в постоянное расширение круга своих потребителей.

Для того, чтобы зарабатывать на поклонниках, Трампу было достаточно выбрать первый вариант. Алчный и ограниченный экс-президент его и выбрал.

Он все интенсивнее привязывает к себе и эксплуатирует своих сторонников. Втюхивает им разный мерч, собирает донаты. На этом он неплохо зарабатывает.

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Но для того, чтобы выиграть выборы - только поклонников явно недостаточно. Для этого Трампу надо было выбрать вторую стратегию, то есть вкладывать все усилия в привлечение новых сторонников. Однако он этого не делает. Проще стричь старое стадо. Все его усилия направлены именно на это, а не на привлечение симпатий нейтральных избирателей, принципиально важных для победы на выборах.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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