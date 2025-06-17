Почему Трамп срочно уехал с саммита G-7?

К сожалению, у нас нет другой стратегии чем совместно с европейцами и частью республиканцев давить и дальше на Трампа.

https://opinions.glavred.info/pochemu-tramp-srochno-uehal-s-sammita-g-7-10674209.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп / скриншот

1. С высокой долей вероятности его предупредили о массированной атаке россиян на Киев. Россияне или американская разведка не так важно.

2. Последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Трампа, чтобы он наконец жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным. А на саммите Большой семерки, сразу после обстрела россиян - тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, а потому он решил уехать.

3. К сожалению, у нас нет другой стратегии чем совместно с европейцами и частью республиканцев давить и дальше на Трампа. Не ссориться, а именно давить. Я несколько месяцев говорю одну вещь: главное давление, которое воспримет Трамп - рейтинг республиканцев. 3.11.2026 состоятся выборы в конгресс и обновится треть сената. Одна из главных причин падения рейтинга Трампа - мягкое отношение к Путину. Именно поэтому сверхважно сейчас работать с вменяемой частью республиканцев. Но при этом ни в коем случае не стать снова частью избирательной битвы между демократами и республиканцами.

видео дня

Версия об "украинской" причине отъезда Трампа из Канады подтверждает также отсутствие каких-то весомых решений по Ирану.

Источник

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 - факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред