Почему Трамп резко изменил позицию по помощи Украине

Тема помощи Украине все эти месяцы в общественном мнении США имела совсем другое прочтение, чем предлагал Трамп.

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Дональд Трамп, Владимир Путин / Главред

Трамп вошел в конфликты со своим электоратом. Они связаны прежде всего с вопросами тарифов, роста цен, международной торговли, а также отсутствием быстрого прогресса. Все это очень разочаровывает избирателей Трампа и тех, кто составляет основное ядро его поддержки. "Замечательный закон", который должен был дать ответы на многие вопросы, в частности об уменьшении национального долга США, сокращении дефицита американского бюджета и т.д., будет иметь противоположный эффект. Этот закон критиковал Маск, и это стало основной причиной конфликта между ним и Трампом. Многие из избирателей Трампа поддерживают аргументацию Маска.

Также электоральное ядро Трампа негативно отнеслось к решению о бомбардировке Ирана. Ядро MAGA изоляционистское: для него не имеет значения, о каком государстве идет речь - об Израиле, Украине или о любом другом, для него интересы США прежде всего. Они не видят интереса США во вмешательстве в жизнь других государств, тем более, в военные конфликты. Это решение Трампа было предсказуемым, с точки зрения национальных интересов США и истории стратегического партнерства Израиля и Штатов, впрочем, это не порадовало избирателей Трампа.

Наконец тема помощи Украине все эти месяцы в общественном мнении США имела совсем другое прочтение, чем предлагал Трамп. Подавляющее большинство американцев поддерживало идею продолжения помощи Украине, в том числе предоставление оружия.

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Таким образом, большинство вопросов политики Трампа, которые находились в центре внимания СМИ и общественности, начали вызывать негативную реакцию электоральной базы Трампа. Это заставляет Трампа искать шаги, которые бы ему ничего не стоили с точки зрения политической репутации или обязательств, но позволили бы быстро исправить ситуацию.

Вопрос поставок оружия Украине чрезвычайно популярен в США. Порой даже некоторые адепты MAGA начали активно выступать за это. Поэтому Трамп решил сделать радикальный шаг.

Кроме того, Трамп просто устал от переговоров с Путиным, которого он не понимает, хотя до сих пор был убежден в обратном. Трампа утомило то, что Путин очень приятный, любезный и ведет хорошие разговоры, но действует с точностью до наоборот.

Поэтому политические расклады сложились в пользу Украины.

Богдан Яременко, специально для Главреда

О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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