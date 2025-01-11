Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему Трамп - реакция на болезнь, но не лекарство?

Юрий Богданов
11 января 2025, 22:37
90
Трамп иллюстрирует, что болезни существуют. Но он не врач, а скорее симптом, который пролез как политический символ эпохи.
Почему Трамп - реакция на болезнь, но не лекарство?
Дональд Трамп / Фото: facebook.com/DonaldTrump

В последние недели появилась куча текстов и видео о том, что Трамп, конечно, отличается кучей радикальных заявлений и специфических идей. Но ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ОСТАНОВИТЬ Китай, Путина, нужное подчеркнуть, а также - конечно - упадок и деградацию США и западной цивилизации.

Так вот, эти заявления - бред и очень узкая политическая пропаганда.

Популярность почти любой политической доктрины - трампизм тоже - всегда базируется на социально-экономических процессах и реакции на внешние раздражители. Она не существует в вакууме, а если является продуктом чьей-то головы или группы голов, но не имеет базиса для поддержки - остается маргинальной.

видео дня

Так ответ на что должен дать Трамп? В первую очередь - на проблемы самих США. В течение последних десятилетий в США наблюдались несколько социально-экономических тенденций.

№1. Рост неравенства и снижение мобильности населения. Переход происходит преимущественно вниз. Состоятельные падают в средний класс. Средний класс проваливается в бедность из-за недоступности недвижимости и образования. Капитал концентрируется у самых богатых - 10% американцев сейчас владеют 89% акций, когда как в "золотые 50-е" их доля не превышала 30-40%. Да, НАСТОЛЬКО американская мечта тогда была доступнее.

№2. Глобализация, в которую не вписалась значительная часть экономики. Что привело к деиндустриализации и банкротству старых индустриальных центров. Все знают печальную историю Детройта, но таких городов с более банальными историями сотни по всем США.

№3. Религиозный консерватизм и радикализм многих американцев вступил в конфронтацию с новыми нормами поведения. Быстрые социальные изменения вызвали культурный шок у многих. В то же время христианский фундаментализм в эпоху интернета стал питательной почвой для конспирологии. Столкновение этих двух крайностей тоже особый социальный вызов. Расовая напряженность и ксенофобия в США тоже до сих пор актуальны, в том числе из-за отложенных последствий сегрегации.

Деиндустриализация, неравенство доходов, исчезновение рабочих мест, социальные изменения лишили десятки миллионов американцев уверенности в будущем. А это ведет к увеличению тенденций к расколу внутри общества. И радикализации политических настроений.

Кто виноват? Можно и Рейгана назвать (именно он дерегулировал финансовые рынки и способствовал началу переноса производств в Китай и глобализации), и Клинтона (за либеральный курс 90-х), и Буша, и Обаму. Хотя на самом деле все они уступают объективным процессам, сложным, часто неизбежным, требующим сложных ответов. Но популисты знают простые ответы на эти страхи.

Американские левые популисты сочетают убеждения в эксплуатации элитами народа с идеями справедливой борьбы униженных меньшинств. Собственно, та самая "повесточка" - в этой логике развивались.

А в правых популистах виновата власть старых элит, которые манипулируют общественным мнением через "респектабельные" медиа и делают это, чтобы контролировать и эксплуатировать "настоящих американцев". Чтобы эти американцы чувствовали себя "чужаками на собственной земле". И эти старые элиты поддерживают иммигрантов, женщин и меньшинства, чтобы "лишить Америку идентичности".

Да, то, что крупнейшие корпорации и олигархи при этом спокойно финансируют и левых, и правых никого не смущает, потому что политика, собственно, так и работает. Особенно в кризисные времена.

Трамп сумел проработать социально-экономическую боль консервативно, националистически, конспирологически настроенных американцев, в том числе элит. Он стал их голосом, провозглашая, что "защищает традиционные ценности".

Поэтому да, безусловно, его популярность - это не технологии. Это реакция на вполне объективные экономические, социальные, гуманитарные процессы. И победить его мог бы только популярный левый популист, который бы обращался не к проблеме трансгендеров и женщин, столкнувшихся с карьерным потолком, а к таким же простым запросам простых людей. И не центрист. Да, кризисные времена не дают шанса центристам и умеренным вплоть до момента тотальной беды.

Трамп иллюстрирует, что болезни существуют. Но он не врач, а скорее симптом, который пролез как политический символ эпохи, когда политики-радикалы растут на сложных проблемах, решение которых они не приближают.

Первая его администрация способствовала углублению социальных расколов, усилению расовой напряженности и росту политической поляризации. Пока нет никаких причин думать, что вторая окажется более умеренной. Пока все указывает на обратное.

Позволит ли курс на ре-индустриализацию США (который начался еще после кризиса 2007-2009) и который пытается масштабировать Трамп урегулировать весь массив проблем с неравенством и поляризацией? Нет. Потому что масштаб вызовов настолько велик, что одного универсального решения здесь нет.

Здесь важен акцент - да, для политического стиля Трампа конфронтация это норма. Он заинтересован стилистически в поиске внешних и внутренних врагов. Только никто не говорил, что враги будут избираться соответствующие реальным проблемам. Враги будут выбираться те, о победе над которыми легко отчитаться и от которых небольшой риск получить сильный ответ. Ну или о которых Трамп будет так думать.

Именно поэтому на сегодня Трамп имеет очень мало общего с политикой немецких или итальянских христианских демократов после 1945. Они действовали на выравнивание и примирение своих травмированных обществ на основе христианской идеологической основы и цивилизованного рынка. Он гораздо больше риторикой и стилем похож на тех, кто им предшествовал.

То же самое - по внешнему контуру. Текущий стиль Трампа никаким образом не может решить проблему мировой турбулентности, а его конфронтационная риторика к Европе и даже ближайшим союзникам - Британии и Канаде - лишь формирует новые точки напряжения.

Давление на Канаду (и я не об угрозах сделать страну 51 штатом) в вопросах торговых соглашений направлено на усиление контроля над канадскими природными ресурсами. Что может привести к открытой экономической войне и долгосрочным экономическим убыткам для обеих стран. Угрозы Дании, союзнику по НАТО, являются беспрецедентными сами по себе. Особенно на фоне того, что Дания все время была открыта к переговорам.

Угрозы экономической войной Европе, переживающей тяжелейший экономический кризис за десятилетия на фоне фактически неизбежной политической и экономической (в лучшем случае) войны с Китаем тоже выглядит как специфический способ поиска союзников и партнеров.

В случае с Панамой агрессивная риторика Трампа может лишь дополнительно подтолкнуть страны Латинской Америки в объятия Китая. В том числе усилить и так широченное в последние 10 лет сотрудничество Мексики с Китаем. Особенно если Трамп таки объявит стране торговую войну.

Постоянное давление на союзников подрывает трансатлантическое единство и открывает пространство для влияния других игроков, таких как Китай, Россия, Иран, Турция. При этом реальных шагов к противодействию России как трикстеру или Китаю как главной глобальной угрозе мы пока не видели. Это все способствует росту мировой турбулентности.

Что можно сказать в качестве вывода? Дональд Трамп является симптомом болезней современного мира - рост недоверия, поляризации, экономического расслоения, популизма и кризиса глобальных институтов. Но его методы не только не решают эти проблемы, но и часто ухудшают ситуацию.

Эта специфическая система оправданий, что это он так толкает Европу, Канаду, Японию или Тайвань к более "решительной" позиции вообще ничем не обоснована кроме wishful thinking и попыток рационализации. Вера в то, что Трамп будет способствовать "нормализации" на фоне "левого перегиба" так же неоправданна. Если маятник расшатать больше чем надо он обвалит всю конструкцию.

Будущее зависит от того, смогут ли США и - широко - Запад найти настоящих лидеров и ответы на вызовы времени. Таких лидеров, которые будут думать в парадигме Аденауэра или Трумэна. А не Трампов, Орбанов или Ле Пен.

Но следующие 4 года будут крайне специфическими. Наша задача в них - прижаться между капель, желательно - выпрыгнуть из войны и попытаться из зрительного зала наблюдать за кабздой.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин нацелился на новые области Украины: Портников раскрыл циничную цель РФ

Путин нацелился на новые области Украины: Портников раскрыл циничную цель РФ

23:40Украина
Не годы, но месяцы: полномасштабное вторжение РФ можно было отложить - Кулеба

Не годы, но месяцы: полномасштабное вторжение РФ можно было отложить - Кулеба

22:05Украина
РФ напала не из-за стремления Украины в НАТО: Подоляк сделал важное заявление

РФ напала не из-за стремления Украины в НАТО: Подоляк сделал важное заявление

21:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

Гороскоп на сегодня 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Гороскоп на сегодня 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяц

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяц

Чем отличаются 2 рисунка с лампой Аладдина: надо найти ответ за 26 секунд

Чем отличаются 2 рисунка с лампой Аладдина: надо найти ответ за 26 секунд

Последние новости

23:40

Путин нацелился на новые области Украины: Портников раскрыл циничную цель РФ

22:45

Китай строит специальные баржи для высадки десанта на Тайвань: в СМИ раскрыли цели

22:37

Почему Трамп - реакция на болезнь, но не лекарство?мнение

22:05

Не годы, но месяцы: полномасштабное вторжение РФ можно было отложить - Кулеба

21:19

РФ напала не из-за стремления Украины в НАТО: Подоляк сделал важное заявление

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
21:10

Как отбелить тюль в домашних условиях быстро и эффективно: впечатляющий метод

20:58

Стянули 150 тысяч солдат: стали известны жесткие планы РФ на Курахово и Покровск

20:35

Не успела: голливудская актриса рассказала о потере близкого человека в пожаре

20:32

Притянете к себе беду: что нельзя делать с деньгами 12 января

Реклама
20:26

"Ходит и выпрашивает деньги": Фицо сделал возмутительное заявление о ЗеленскомВидео

20:13

Известный актер обнародовал диагноз своего ребенкаВидео

19:36

Украину накрывают морозы: где температура воздуха опустится до -10

19:20

$6000, кот и яйца: в УЗ рассказали о странных находках в поездах

19:19

"Выйти на границы 1991 года": ВСУ могли зайти в Донецк в 2023 году - военный

18:30

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - деталиВидео

18:19

Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии – СМИ

18:13

Меган Маркл и принц Гарри записались в волонтеры: помогают жертвам пожара в ЛА

17:52

Что не так на рисунке: нужно найти три ошибки за 9 секунд

17:50

"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

17:37

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал ПутинаВидео

Реклама
17:22

IQ-тест для интеллектуалов: найдите спрятанный зонтик за 5 секунд

17:19

Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут

17:13

Взятие в плен военных из КНДР: в МИД Украины заявили об угрозах для Европы

16:44

Рисковать или нет: когда разбитое яйцо можно есть, а когда стоит выбросить

16:44

Существенный "скачок" цен на продукты в Украине: что подорожало больше всего

16:15

Без физики и химии: в Украине сократят предметы для старшеклассников

16:11

Надо ли добавлять кондиционер для стирки: неочевидный ответ экспертов

16:10

Состоится ли встреча Трампа и Путина: аналитик раскрыл неожиданный сценарий

16:07

Многие люди делают неправильно: эксперт объяснил, как нужно хранить яйца

15:58

"Дальше будем отступать": ситуация в районе Курахово обостряется - детали

15:49

Теплый прием: РФ отступила на Харьковщине - космические потери техники и пехоты

15:24

Лунные узлы меняют знак: какие судьбоносные события произойдут в ближайшие полтора годаВидео

15:19

Украина планирует нарастить производство ракет, артиллерии и техники - Зеленский

15:10

"Мир должен знать, что происходит". Зеленский сообщил о первых пленных корейцах

15:09

Выход ВСУ из Курской области откроет путь 60 тысячам российских военных - WP

15:03

Ударит мороз -10 градусов: Украину накрывает сильное похолодание

14:29

"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

14:01

Когда будет парад планет в 2025 году: точная дата события

13:45

Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

13:20

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Реклама
12:57

"Мера защиты": Норвегия хочет построить еще больше бомбоубежищ

12:51

Имя и фото: Венсану Касселю родили еще одного ребенка

12:38

ВСУ все еще борются за ключевой город: военные опровергли заявления об оккупации

11:53

"Рекорд" за последние 8 лет: в Украине растет цена на популярный фрукт

11:47

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяцВидео

11:42

Тучи над фронтом сгущаются: позиции ВСУ разрушены на трех направлениях

11:18

Байден оценил шансы Украины на победу в войне с РФ

10:32

100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

10:10

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

10:08

Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять