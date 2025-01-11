Почему Трамп - реакция на болезнь, но не лекарство?

Трамп иллюстрирует, что болезни существуют. Но он не врач, а скорее симптом, который пролез как политический символ эпохи.

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Дональд Трамп / Фото: facebook.com/DonaldTrump

В последние недели появилась куча текстов и видео о том, что Трамп, конечно, отличается кучей радикальных заявлений и специфических идей. Но ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ОСТАНОВИТЬ Китай, Путина, нужное подчеркнуть, а также - конечно - упадок и деградацию США и западной цивилизации.

Так вот, эти заявления - бред и очень узкая политическая пропаганда.

Популярность почти любой политической доктрины - трампизм тоже - всегда базируется на социально-экономических процессах и реакции на внешние раздражители. Она не существует в вакууме, а если является продуктом чьей-то головы или группы голов, но не имеет базиса для поддержки - остается маргинальной.

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Так ответ на что должен дать Трамп? В первую очередь - на проблемы самих США. В течение последних десятилетий в США наблюдались несколько социально-экономических тенденций.

№1. Рост неравенства и снижение мобильности населения. Переход происходит преимущественно вниз. Состоятельные падают в средний класс. Средний класс проваливается в бедность из-за недоступности недвижимости и образования. Капитал концентрируется у самых богатых - 10% американцев сейчас владеют 89% акций, когда как в "золотые 50-е" их доля не превышала 30-40%. Да, НАСТОЛЬКО американская мечта тогда была доступнее.

№2. Глобализация, в которую не вписалась значительная часть экономики. Что привело к деиндустриализации и банкротству старых индустриальных центров. Все знают печальную историю Детройта, но таких городов с более банальными историями сотни по всем США.

№3. Религиозный консерватизм и радикализм многих американцев вступил в конфронтацию с новыми нормами поведения. Быстрые социальные изменения вызвали культурный шок у многих. В то же время христианский фундаментализм в эпоху интернета стал питательной почвой для конспирологии. Столкновение этих двух крайностей тоже особый социальный вызов. Расовая напряженность и ксенофобия в США тоже до сих пор актуальны, в том числе из-за отложенных последствий сегрегации.

Деиндустриализация, неравенство доходов, исчезновение рабочих мест, социальные изменения лишили десятки миллионов американцев уверенности в будущем. А это ведет к увеличению тенденций к расколу внутри общества. И радикализации политических настроений.

Кто виноват? Можно и Рейгана назвать (именно он дерегулировал финансовые рынки и способствовал началу переноса производств в Китай и глобализации), и Клинтона (за либеральный курс 90-х), и Буша, и Обаму. Хотя на самом деле все они уступают объективным процессам, сложным, часто неизбежным, требующим сложных ответов. Но популисты знают простые ответы на эти страхи.

Американские левые популисты сочетают убеждения в эксплуатации элитами народа с идеями справедливой борьбы униженных меньшинств. Собственно, та самая "повесточка" - в этой логике развивались.

А в правых популистах виновата власть старых элит, которые манипулируют общественным мнением через "респектабельные" медиа и делают это, чтобы контролировать и эксплуатировать "настоящих американцев". Чтобы эти американцы чувствовали себя "чужаками на собственной земле". И эти старые элиты поддерживают иммигрантов, женщин и меньшинства, чтобы "лишить Америку идентичности".

Да, то, что крупнейшие корпорации и олигархи при этом спокойно финансируют и левых, и правых никого не смущает, потому что политика, собственно, так и работает. Особенно в кризисные времена.

Трамп сумел проработать социально-экономическую боль консервативно, националистически, конспирологически настроенных американцев, в том числе элит. Он стал их голосом, провозглашая, что "защищает традиционные ценности".

Поэтому да, безусловно, его популярность - это не технологии. Это реакция на вполне объективные экономические, социальные, гуманитарные процессы. И победить его мог бы только популярный левый популист, который бы обращался не к проблеме трансгендеров и женщин, столкнувшихся с карьерным потолком, а к таким же простым запросам простых людей. И не центрист. Да, кризисные времена не дают шанса центристам и умеренным вплоть до момента тотальной беды.

Трамп иллюстрирует, что болезни существуют. Но он не врач, а скорее симптом, который пролез как политический символ эпохи, когда политики-радикалы растут на сложных проблемах, решение которых они не приближают.

Первая его администрация способствовала углублению социальных расколов, усилению расовой напряженности и росту политической поляризации. Пока нет никаких причин думать, что вторая окажется более умеренной. Пока все указывает на обратное.

Позволит ли курс на ре-индустриализацию США (который начался еще после кризиса 2007-2009) и который пытается масштабировать Трамп урегулировать весь массив проблем с неравенством и поляризацией? Нет. Потому что масштаб вызовов настолько велик, что одного универсального решения здесь нет.

Здесь важен акцент - да, для политического стиля Трампа конфронтация это норма. Он заинтересован стилистически в поиске внешних и внутренних врагов. Только никто не говорил, что враги будут избираться соответствующие реальным проблемам. Враги будут выбираться те, о победе над которыми легко отчитаться и от которых небольшой риск получить сильный ответ. Ну или о которых Трамп будет так думать.

Именно поэтому на сегодня Трамп имеет очень мало общего с политикой немецких или итальянских христианских демократов после 1945. Они действовали на выравнивание и примирение своих травмированных обществ на основе христианской идеологической основы и цивилизованного рынка. Он гораздо больше риторикой и стилем похож на тех, кто им предшествовал.

То же самое - по внешнему контуру. Текущий стиль Трампа никаким образом не может решить проблему мировой турбулентности, а его конфронтационная риторика к Европе и даже ближайшим союзникам - Британии и Канаде - лишь формирует новые точки напряжения.

Давление на Канаду (и я не об угрозах сделать страну 51 штатом) в вопросах торговых соглашений направлено на усиление контроля над канадскими природными ресурсами. Что может привести к открытой экономической войне и долгосрочным экономическим убыткам для обеих стран. Угрозы Дании, союзнику по НАТО, являются беспрецедентными сами по себе. Особенно на фоне того, что Дания все время была открыта к переговорам.

Угрозы экономической войной Европе, переживающей тяжелейший экономический кризис за десятилетия на фоне фактически неизбежной политической и экономической (в лучшем случае) войны с Китаем тоже выглядит как специфический способ поиска союзников и партнеров.

В случае с Панамой агрессивная риторика Трампа может лишь дополнительно подтолкнуть страны Латинской Америки в объятия Китая. В том числе усилить и так широченное в последние 10 лет сотрудничество Мексики с Китаем. Особенно если Трамп таки объявит стране торговую войну.

Постоянное давление на союзников подрывает трансатлантическое единство и открывает пространство для влияния других игроков, таких как Китай, Россия, Иран, Турция. При этом реальных шагов к противодействию России как трикстеру или Китаю как главной глобальной угрозе мы пока не видели. Это все способствует росту мировой турбулентности.

Что можно сказать в качестве вывода? Дональд Трамп является симптомом болезней современного мира - рост недоверия, поляризации, экономического расслоения, популизма и кризиса глобальных институтов. Но его методы не только не решают эти проблемы, но и часто ухудшают ситуацию.

Эта специфическая система оправданий, что это он так толкает Европу, Канаду, Японию или Тайвань к более "решительной" позиции вообще ничем не обоснована кроме wishful thinking и попыток рационализации. Вера в то, что Трамп будет способствовать "нормализации" на фоне "левого перегиба" так же неоправданна. Если маятник расшатать больше чем надо он обвалит всю конструкцию.

Будущее зависит от того, смогут ли США и - широко - Запад найти настоящих лидеров и ответы на вызовы времени. Таких лидеров, которые будут думать в парадигме Аденауэра или Трумэна. А не Трампов, Орбанов или Ле Пен.

Но следующие 4 года будут крайне специфическими. Наша задача в них - прижаться между капель, желательно - выпрыгнуть из войны и попытаться из зрительного зала наблюдать за кабздой.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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