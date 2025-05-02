Почему Трамп прогнал Волтца

Как я и написал 4 дня назад, Волтца не увольняли только потому, что 100 дней не прошло. А теперь прошло.
Очень глупая, вредная, но одновременно очень показательная история.
Волтц – далеко не самый худший персонаж. Но после скандала с чатом в сигнале никакого серьёзного продолжения быть не могло. Это был удар по всему руководству сектора безопасности и обороны. На пустом месте.
Кроме Волтца, под серьёзным давлением глава Пентагона Пит Хегсет. Он яростно отрабатывает повестку Трампа, но к нему начали цепляться скандалы. Хегсет становится токсичным и не может набрать аппаратный вес.
Белый дом старается переломить ситуацию, забрасывая военный сектор деньгами и обещаниями ещё больших денег.
Но вполне вероятно, что при следующем медийном бурлении Трамп будет вынужден сменить военного министра, потому что это влияет на общий темп и атмосферу. Военный гегемон должен вызывать трепет и благоговение, а не хихиканье.
Всё это не добавляет устойчивости и работает на врагов США.
С другой стороны, это наглядная демонстрация, как случайность может повлиять на обстановку. И доказательство: пока всё не закончено – ничего не закончено.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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