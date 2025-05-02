Почему Трамп прогнал Волтца

Кроме Волтца, под серьёзным давлением глава Пентагона Пит Хегсет.

https://opinions.glavred.info/pochemu-tramp-prognal-voltca-10661183.html Ссылка скопирована

Майк Волтц, Дональд Трамп и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, facebook.com/DonaldTrump

Как я и написал 4 дня назад, Волтца не увольняли только потому, что 100 дней не прошло. А теперь прошло.

Очень глупая, вредная, но одновременно очень показательная история.

Волтц – далеко не самый худший персонаж. Но после скандала с чатом в сигнале никакого серьёзного продолжения быть не могло. Это был удар по всему руководству сектора безопасности и обороны. На пустом месте.

видео дня

Кроме Волтца, под серьёзным давлением глава Пентагона Пит Хегсет. Он яростно отрабатывает повестку Трампа, но к нему начали цепляться скандалы. Хегсет становится токсичным и не может набрать аппаратный вес.

Белый дом старается переломить ситуацию, забрасывая военный сектор деньгами и обещаниями ещё больших денег.

Но вполне вероятно, что при следующем медийном бурлении Трамп будет вынужден сменить военного министра, потому что это влияет на общий темп и атмосферу. Военный гегемон должен вызывать трепет и благоговение, а не хихиканье.

Всё это не добавляет устойчивости и работает на врагов США.

С другой стороны, это наглядная демонстрация, как случайность может повлиять на обстановку. И доказательство: пока всё не закончено – ничего не закончено.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред