Почему Трамп предлагает Ирану "японский сценарий": Климовский объяснил

Сергей Климовский
11 марта 2026, 09:17
В колонке Сергей Климовский разбирает возможный план США в отношении Тегерана и его последствия для войны, энергорынка и Кремля.
Пока напряжение на Ближнем Востоке растет, а США, Иран и Израиль ведут сложную дипломатическую и военную игру, все чаще звучат предположения о новой стратегии Вашингтона в отношении Тегерана. В своей колонке публицист Сергей Климовский анализирует возможный "японский сценарий", который администрация Дональда Трампа может предложить Ирану, и объясняет, как эти процессы влияют на глобальную политику и даже на Россию. Публикуем взгляды автора на языке оригинала.

Совет из 88 богословов избрал 8 марта Моджтаба Хаменеи главным учёным и лидером Ирана, вопреки предостережению Трампа от 6 марта. Выборы прошли в дыму от горящих хранилищ топлива, которые 7 марта поразил Израиль, но Тегеран в день заседания учёного Совета не бомбили. Трамп отказался комментировать выборы, кратко сказал: "Посмотрим, что будет", и вот почему.

Белый дом предлагает иранцам японский сценарий, по которому Трамп обещал 6 марта "Сделать Иран снова великим". Сценарий близок к тому, как США быстро вывели в 1945 г. Японию из войны. США впечатлили императора ядерной бомбардировкой, и он отдал приказ о капитуляции. Взамен Япония получила вечную дружбу США, новые технологии и избавилась от расходов на оборону.

Команда Трампа правильно высчитала: рахбар – это такой же единственный человек в Иране, как и император в Японии, который может отдать приказ прекратить стрелять, и он будет выполнен всеми, включая КСИР. Президент Пезешкиан, заявивший 7 марта, Иран не будет стрелять по государствам Залива, если оттуда тоже не будут стрелять, этим имиджем не обладает. Несколько атак из Ирана 7 марта, включая на буксир, стаскивавший с мели в Заливе другое судно, это иллюстрировали. Не обязательно, что КСИР предпринял атаки, игнорируя президента, но открытое противостояние между ним и КСИР было возможно.

Поэтому Трамп заявил 6 марта, что он за выборы, но кандидатура Моджтаба Хаменеи его не устраивает. Естественно, Совет избрал сына Хаменеи, несмотря на то что у него нет учёного звания аятоллы. КСИР не оставалось ничего другого как с вечера 8 на 9 марта начать присягать новому рахбару, который ещё никаких приказов не отдавал, чтобы с ним спорить.

Генералов и офицеров КСИР поставили перед узким выбором, присягнуть сыну героя и мученика, который не нравится Трампу, или их сочтут такими же агентами Моссад, каким был генерал Исмаил Каани, командовавший спецподразделением "Кудс" в составе КСИР. Накануне выборов израильские и турецкие СМИ добавили уксуса и сообщили, Каани якобы видели живым и здоровым в Израиле.

В случае Японии не всё было ровно, и это сейчас в Вашингтоне учли. Группа военных тогда пыталась захватить дворец и принудить императора отменить приказ о капитуляции, но потерпела неудачу. Моджтаб Хаменеи – тот рахбар, мятеж против которого для КСИР крайне проблематичен. Против любого из других кандидатов он был возможен, но если выступить против него, то это обречь себя на поражение. Подразделения КСИР в любом случае будут подвергнуты переформатированию и мятеж против нового рахбара самый короткий путь к их жёсткой ликвидации. Это как путч ГКЧП в 1991 г., который позволил Ельцину распустить КПСС.

Командованию КСИР придётся или выполнить приказ нового Хаменеи, который де-факто анонсировал Пезешкиан, или подписать себе смертный приговор. Если выполнят, то их ожидает плавный уход на солидные пенсии в обмен на уход из политической жизни. Либерализация режима, которую ждут все, включая Трампа, невозможна без исключения КСИР из политикума Ирана. Есть несколько сценариев, поэтому Трамп и сказал коротко: "Посмотрим". Пока он ждёт прекращения огня и не мешает Ирану сохранять лицо.

В этих рамках глава МИД Аракчи дал 9 марта интервью американскому телеканалу PBS NewsHour, где сказал, что новый рахбар не может комментировать переговоры с США, так как ещё слишком рано. Генерал Маджид Мусави, командующий военно-космическими силами КСИР, в этот день гордо заявил, у Ирана есть ракеты, которые как и "Фламинго", несут больше тонны взрывчатки и при этом тоже летают "світ за очі".

С 8 марта интенсивность взаимных обстрелов по обе стороны Залива снизилась и к 9 марта было впечатление, что перестрелки идут в основном между Ираном и Израилем. Аэропорт в Дубае работает и в Украине можно ожидать закрытых указов о награждениях "За оборону Дубая". Трамп также спокойно отнесётся, если новый рахбар назовёт его по традиции "Великим сатаной", как спокойно отнёсся к тому, что мэр Нью-Йорка называл его "фашистом".

Вторая сбитая 9 марта ракета, летевшая к военной базе США в Турции, к эскалации не приведёт. Заявление 9 марта КСИР о пяти поражённых ракетами базах США в Ираке тоже в порядке вещей. Из Белого дома тоже ответно чем-нибудь погрозят. Это будет длиться как минимум до 14-15 марта, после чего перейдут к деловым беседам. МИД ОАЭ ещё 8 марта попросил Израиль не нагнетать и не распускать слух, что это якобы армия ОАЭ ударила 7 марта по опреснителю на иранском острове Кешм.

Для деловых бесед у Трамп есть два сильных аргумент – остров Кешм и остров Харк. Первый контролирует вход в Ормузский пролив и Пентагон третий день делает зачистку вокруг него. Занять остров Харк предложил 8 марта генерал Кит Келлог, что сразу попало в СМИ. На Харке находится терминал по отгрузке 90% нефти из Ирана. Занять Харк – это сесть на её разлив, занять Кешм – взять под контроль её вывоз. Когда в Пентагоне говорят о наземных операциях в Иране, то имеют ввиду два эти острова или один из них. Так как нефть из Ирана и Венесуэлы – это 18% нефти, потребляемой Китаем, и главная доля в них иранской, то Трампу есть о чём говорить с Си Цзиньпином в Пекине 31 марта. В том числе и о деклерикализации политикума Ирана. Китайцы были две тысячи лет безбожниками и без марксизма, поэтому поймут Трампа.

Те, кто быстро подсчитал, какие бешенные деньги путинский режим получит от скачка цен на нефть из-за войны в Заливе, явно поторопились. Скачок кратковременный и денег быстро урвут только те, у кого она готова к отправке и поблизости есть клиент, которому она остро нужна. Вывоз из Залива не прекращался даже в начале войны. Около 5 танкеров вышли из него 1 марта, два 2 марта и 3 марта один зашёл в ОАЭ за нефтью. Затишье после заявления Пезешкиана оживило это движение и регистраторы фиксируют лидерство в нём греческих судовладельцев. Похоже, оно возобновляется, не дожидаясь заявлений Тегерана и Вашингтона. Китайцы, как основные покупатели иранской нефти, вряд ли хотят за неё переплачивать, и Тегерану тоже деньги нужны.

Среди тем, которые Трамп поднимет на переговорах с иранцами, есть и тема оружия. В октябре 2020 г. ООН в разгар пандемии и президентских выборов в США, сняла запрет на продажу оружия Ирану, действовавший более 10 лет. После вторжения 2022 г. ра**истов в Украину возник транзит в РФ "товаров двойного назначения" через Иран. С 1 марта этот коридор по факту закрыт.

Трамп, как мастер сделки, может предложить Хаменеи держать его закрытым и дальше в обмен на гарантии, что Израиль никогда не будет бомбить Иран. Республиканская партия в обозримом будущем не покинет Конгресс и может рассматриваться как гарант договора и после выборов 2028 г. В такую схему хорошо вписываются действия Такера Карлсона и Эммануэля Макрона.

Карлсон стал обвинять Трампа в том, что тот сделал великим Израиль, а не США и выполняет все прихоти Нетаньяху. Намечается новая тема – Трамп агент Израиля, а не Москвы или ФСБ филиал Моссада. При этом Виткофф и Кушнер должны прибыть 10 марта в Иерусалим, чтобы задать серию неудобных вопросов Нетаньяху, в том числе и почему он до сих пор не вывел войска из Газы. В СМИ уже пишут о конфликте интересов между Трампом и Нетаньяху. В этом контексте "зонтик Трампа" над Ираном от Израиля не выглядит полной фантастикой и вписывается в его "японский сценарий".

В него вписывается и требование Макрона от 9 марта срочно собрать Совбез ООН для обсуждения военных действий Израиля в Ливане. Вне сомнений, четыре постоянных члена Совбез их осудят, а позиция США будет зависеть от позиции Ирана по главным предложениям Трампа. Всё это начинает напоминать первую и вторую Балканские войны 1912-1913 гг., когда все, включая Болгарию, сначала воевали с Турцией, а затем все те же и Турция воевали с Болгарией.

Трамп резко изменил ситуацию не только в Иране, но и глобально. Настолько, что после слов Виткоффа – РФ не следует передавать Ирану развединформацию со своих спутников, в кремле спохватились и стали навязывать через "Телегу" обрезок видеозаписи, где чувак, похожий на путина, жалуется, что он не может качественно произнести поздравление с 8 марта и трёт горло.

Кремлёвцы сделали зондаж – может к РФ сразу примените вторую, позитивную, часть японского сценария, если мы этого сами уберём? Похоже, там уже не только коллективный путин, но и коллективный профессор Соловей. В результате, США перенесли переговоры между РФ и Украиной на после 15 марта до прояснения ситуации в Иране и Израиле.

О персоне: Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

