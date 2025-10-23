Почему Трамп отменил встречу с Путиным

Трамп отменил анонсированную им самим встречу с Путиным в Будапеште, заявив: "Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит". Параллельно США ввели санкции, которые должны ударить по "Роснефти" и "Лукойлу".
Сегодня утром Евросоюз утвердил свой 19-й санкционный пакет, который, в частности, предусматривает запрет на импорт российского сжиженного газа, ужесточение запрета на сотрудничество с "двумя нефтяными гигантами России", санкции против ещё 117 танкеров "теневого флота" и другие ограничительные меры.
То, что "хорошие" разговоры с Путиным ни к чему не приводят, — чистая правда. Путин использует дипломатию для продолжения войны. Политико-экономический ответ на ультиматумы Москвы о капитуляции Украины — это правильно, но недостаточно.
Сегодня жители украинской столицы в худшем случае будут иметь электричество всего несколько часов. Варварские удары России по гражданским энергообъектам требуют также военной реакции, включающей поставки дальнобойного вооружения.
О персоне: Леонид Невзлин
Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.
