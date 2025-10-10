Почему Трамп не получит Нобелевскую премию-2025

Для Трампа Нобелевский комитет мира - это, похоже, часть этой самой культуры извинений.

https://opinions.glavred.info/pochemu-tramp-ne-poluchit-nobelevskuyu-premiyu-2025-10705106.html Ссылка скопирована

Трамп и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП, скриншот

Трамп не получит Нобелевскую премию-2025. Что это изменит в его поведении и в нашей войне?

Я не буду здесь вдаваться в размышления или кого-то интересует мнение наших экспертов, хотя могу сказать, что действительно, существует небольшая вероятность, что премия в этом году будет пропущена. Но это вызовет очень серьезные имиджевые риски для комитета.

1. Нобелевский комитет понимает, что пропустив премию, он очень серьезно потеряет репутационно. Почему премию в тот или иной период получали Арафат или Киссинджер объяснить всегда было можно. А вот не дать никому премию мира, в котором продолжаются войны - невозможно. Не дать премию означает сказать вслух: "Мы испугались Трампа". Я не уверен, что Нобелевский комитет в Осло готов к этому.

видео дня

2. В основе, возможно даже навязчивого, желания Трампа получить премию, лежит не только гордыня и самовлюбленность, как это оценивает большинство экспертов.

Основой является нелюбовь к Обаме, который, кроме всего прочего, с точки зрения Трампа, получил премию ни за что ни про что. Нобелевка нужна Трампу для внутреннего пользования, возможно, гораздо больше чем для внешнего. Обама - не просто альтер-эго Трампа (в психоаналитическом смысле). Обама - олицетворение всего того, против чего борется Трамп. Обама - это базовый персонаж культуры извинений против которой повел крестовый поход Трамп и, во многом, сломал эту самую культуру извинений.

3. Для Трампа Нобелевский комитет мира - это, похоже, часть этой самой культуры извинений. И он будет его врагом (в той или иной степени) даже после вручения премии. В конце концов, мы нечто подобное видим на ряде других примеров.

4. Вероятность получения премии Трампом в этом году - относительно невелика. Но получение или неполучение премии никак не повлияет на политику Трампа в отношении Европы. В предыдущем посте я уже писал: Трамп принял решение отложить предложения РФ по арктическому шельфу и редкоземельным металлам на потом. Сейчас он сосредоточен на нефтегазовой блокаде доступа России к премиальному рынку Европы. И, похоже эта стратегия сработает в течение следующего года. И эта цель - явно превышает медаль, полученную в Осло.

5. Вторая его цель частичное ограничение России на мировых рынках. Думаю, россияне в течение года, потеряют еще до 20% нефтяных доходов (прежде всего, благодаря, потере более маржинальных рынков переработанной нефти. И главная причина здесь будет в работе наших дронов.

Нобелевская премия для Трампа - это вишенка на торте, а не первопричина тех или иных решений. Главное, чтобы сейчас государство на своем уровне не подхватило идею переговоров с нобелевским комитетом. Потому что здесь никакой win-win истории не существует.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред