Почему Трамп изменил свою позицию по войне в Украине

Прошлой ночью весь мир стал свидетелем резкой смены позиции президента США Дональда Трампа по Украине. После встречи с Владимиром Зеленским он сделал целый ряд заявлений, среди которых самым громким, пожалуй, стали слова о том, что Украина при поддержке ЕС может вернуть все свои территории и "кто знает, может, даже пойти дальше".

Зеленский по итогам встречи, в свою очередь, заявил, что не может делиться деталями разговора с Трампом, но президент США теперь владеет важной информацией о положении на фронте. "То, что Путин так много лгал президенту Трампу, также имело значение", — сказал президент Украины.

С одной стороны, это воодушевляющая перемена в подходе администрации США. Ещё не так давно обсуждался вопрос о территориальных уступках и едва ли не признании оккупации Крыма. Однако беспокоят постоянные оговорки Трампа, касающиеся поддержки Европы. Вашингтон явно пытается переложить ответственность на ЕС, который далеко не является единым целым, в том числе в отношениях с Москвой.

Одно фактическое обещание, которое прозвучало и внушает оптимизм, — это ещё раз подтверждённое обязательство Трампа поставлять Украине оружие, оплаченное союзниками по НАТО. А также его позиция о том, что страны НАТО должны сбивать российские цели, нарушающие их воздушное пространство. Всё остальное больше напоминает пусть и гораздо более приятную, но всё же риторику, призванную уклониться от ответственности за противостояние с РФ.

