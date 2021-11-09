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Почему топливо на АЗС снова стало дорожать

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

9 ноября 2021, 21:19

На подорожании топлива сказался целый ряд факторов.

АЗС, бензин, топливо
В Украине снова растут цены на бензин и сжиженный газ / УНИАН

Поскольку Украина является импортозависимым государством, цены на топливо определяются двумя факторами: стоимостью закупки нефтепродуктов на границе и курса национальной валюты. При этом учитывается также уровень спроса и вмешательства государства. Два первых фактора - определяющие, два вторых - корректирующие.

Сейчас курс валют более-менее стабилен и даже просматривалось укрепление гривны, цены на границе росли из-за того, что дорожали нефтепродукты по всему миру. Спрос сейчас начинает сокращаться и административное давление осуществляется через публикуемые ежедекадно цены Минэкономики, которые каждый раз на определенное время дестабилизируют рынок, потому что они, как правило, способствуют повышению цен трейдерами.

Потому цены на бензин растут, а на дизель снижаются в связи с соответствующими рекомендациями Минэкономики, которые разрешили трейдерам еще больше повысить цены. Их можно было бы не повышать, поскольку внешние изменения на границе были не такими значительными, чтобы это могло стимулировать рост цен. Но Минэкономики посчитало иначе и потому бензин несколько подорожал.

В то же время, спрос на дизельное топливо сокращается, поскольку в осеннее время полевые работы практически завершены и впереди смена марок топлива с летнего на зимнее. А так как запасов летнего топлива очень много, трейдеры стимулируют объемы продаж, снижая цены, что будет продолжаться, по меньшей мере, в ближайшую декаду.

По сжиженному газу ситуация немного отличается - есть сокращение спроса, поскольку в зимний период этого вида топлива потребляется меньше, следовательно, трейдеры теоретически должны были бы снизить цены.

Читайте такжеВосстановление запасов и госрегулирование "на коленке": какими будут цены на АЗСНо тут включился конкурентный фактор - РФ сократила объемы поставок. А поскольку сжиженный газ используется не только автомобилистами, но и как котельное топливо, то снижение спроса, которое должно было сопровождаться снижением цен, было перекрыто сокращением предложения российского топлива. Однако в ближайшее время тенденция к подорожанию уже вскоре может смениться на стабилизацию, а позже - и на сокращение цен, однако это будет зависеть от отдельного региона, уровня спроса и возможности компенсировать недостающие поставки.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

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АЗС дизтопливо цена бензина Геннадий Рябцев новости Украины
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