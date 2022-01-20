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Почему топ-чиновники США зачастили в Украину?

20 января 2022, 08:55

Кремль, чувствуя удачный момент, когда Беларусь уже посыпалась в неоимперию, а Казахстан балансирует на краю, хочет именно нагибания Украины.

США Россия
Блинкен обсудит, какие публичные уступки может сделать Украина, чтобы облегчить переговоры США и РФ / Reuters

Ну, вы же не думаете всерьез, что госсекретарь США прилетел в Киев, чтобы просто добрым словом поддержать суверенитет Украины? Тем более, по пути на встречу с главой МИДа РФ… Или что г-н Блинкен решил лично взять на поруки "узника совести" Петра Порошенко?

Конечно, старшие партнеры регулярно делают вид, будто советуются с младшими. На самом деле, старшие убеждаются, что младшие по бестолковости и горячности не испортят им взрослую игру. В данном случае, торги о нейтралитете РФ в разборках США и Китая.

Читайте такжеСША дополнительно выделят Украине 300 млн долларовНо чтобы этот самый российский нейтралитет получить, России надо что-то дать. Что-то такое, что РФ могла бы пропагандистски трактовать как убедительную победу над коварным Западом. Причем, Кремль, чувствуя удачный момент, когда Беларусь уже посыпалась в неоимперию, а Казахстан балансирует на краю, хочет именно нагибания Украины.

Вот об этом и говорят американские чиновники с нашими. Вначале прилетавший директор ЦРУ Уильям Бернс застращал Банковую угрозой полномасштабного вторжения РФ (хотя это наименее вероятный сценарий!), теперь госсекретарь Энтони Блинкен обсудит, какие именно публичные уступки может сделать Украина, чтобы облегчить переговоры США и РФ.

Что это может быть? Например, наш "добровольный" мораторий о невступлении в НАТО в ближайшие 15 лет. Или частичная имплементация "минска 2" в наше законодательство, в частности, обязательство провести выборы в ОРДЛО в ближайшие два-три года.

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Даже если Владимир Зеленский даст слабину, и какие-то подобные уступки произойдут, то само по себе это не катастрофа. Пускай "минская контактная группа" теперь порассуждает о модальности выборов.

Читайте такжеСША предложили России два пути решения конфликта с Украиной - БлинкенДа и в НАТО нам в любом случае в ближайшие полтора десятка лет не вступить, хоть из шаровар выпрыгнем. Для вступления надо пройти путь длиннее, чем пройденный за все годы независимости. И вообще, Украине не членство в НАТО необходимо, которое само по себе ни от чего не защищает. Нам нужны НАТОвское вооружение, НАТОвская система ведения боя, НАТОвское информационно-компьютерное обеспечение. Вот этим и следует предметно заняться. А за это время кто-то обязательно помрет — либо ишак, либо падишах, либо Ходжа (сами решайте, в качестве кого выступает Владимир Путин).

Так что главная проблема — пассивность Украины в ситуации, когда внимание всего мира сосредоточено на ней. И такое внимание можно было бы грамотно использовать для усиления страны. Но здесь возникает следующая беда: тривиальное несоответствие масштаба личностей руководителей страны тем задачам, которые перед нами ставит жизнь. Хотя это — предмет отдельного разговора.

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новости США Энтони Блинкен Сергей Лавров Россия
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