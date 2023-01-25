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Текущие коррупционные скандалы очень полезны

Анатолий Окситюк

25 января 2023, 08:43
Президент Зеленский адекватно реагирует на коррупционные кейсы и очищает структуры власти от жуликов-коррупционеров.
Текущие коррупционные скандалы очень полезны
Здание Кабмина / УНИАН

Текущие коррупционные скандалы очень полезны для элит, общества и западных партнеров.

Объясняю почему.

1. В Украине работает независимая пресса, которая выполняет функцию контролера власти.

2. В Украине есть сильное гражданское общество, которое оказывает давление на власти и требует справедливости.

3. В Украине работает независимая антикоррупционная инфраструктура, которая держит в тонусе всех политических игроков.

4. Президент Зеленский АДЕКВАТНО реагирует на коррупционные кейсы и очищает структуры власти от жуликов-коррупционеров.

5. Западные партнеры видят, что Украина правильно реагирует и устраняет те проблемы, которые делают государство и государственные институты уязвимыми.

6. В частных беседах западные дипломаты довольны тем, какая власть, СМИ и общество реагируют на проблемы, и как совместными усилиями все пытаются укрепить страну перед российской агрессией.

А это значит, что очень скоро западные партнеры еще увеличат военную помощь для Украины. Будет еще больше финансовой помощи, будут танки, современные самолеты и системы ПВО. Потому что Украина показывает, что наше общество не терпит коррупцию, мы меняемся и являемся надежным партнером.

7. Главная задача - сохранять единство, не раскачивать лодку, тяжело работать и помогать ВСУ. Очень важно не повторить ошибки столетней давности, когда УНР, Директория и Гетманат не удержали власть и потеряли государственность в борьбе с московскими коммунистами.

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