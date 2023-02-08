Одна отдельная страна не может истощить себя, отдавая все имеющееся вооружение и боевую технику на нужды Украины, это недопустимо.

Грабский объяснил, почему так медленно Украина получает вооружение / Фото Википедия

Была информация от Bloomberg относительно того, что Украина может получить боеприпасы GLSDB минимум через 9 месяцев. Можно спорить о месяце-двух, но ситуацию надо понимать принципиально. Во-первых, эти ракеты закупаются за деньги налогоплательщиков. Должен быть подписан контракт. Перед тем, как и во всем цивилизованном мире, этот контракт должен пройти все бюрократические процедуры, которые являются обязательными в случае использования бюджетных средств.

Во-вторых, я всегда привожу пример о том, что Байден собрал представителей ВПК США в марте и поставил им задачи по развертыванию военно-промышленных мощностей. А первая усовершенствованная модернизированная система M270 поступила на обеспечение вооруженных сил США только в июле.

Повторю то, что говорил много раз – мир к такой войне не готовился. В мире просто не существует такого количества вооружения и боевой техники, которая нужна нам еще "на вчера". Мощности американского ВПК к лету позволяли производить до 9000 ракет HIMARS в год. А мы можем использовать до 4000 в месяц. Поэтому просто нет возможности оперативно пополнять такие ресурсы. Та же ситуация и с этими специфическими боеприпасами, потому что мир не готовился к этой войне. И поэтому надо пройти весь цикл для того, чтобы они пошли на поток и поступили на обеспечение украинских сил обороны.

И так буквально с любой номенклатурой вооружения – это касается и танков, и артиллерии, и боеприпасов. Вы же видите, что сейчас боеприпасы для артиллерии собирают всем миром. Потому что одна отдельная страна не может истощить себя, отдавая все имеющееся вооружение и боевую технику на нужды Украины, это недопустимо. Существуют еще и другие задачи.

Поэтому сейчас мы с вами стоим в начале процесса наращивания потенциала ВПК цивилизованного мира, который нам помогает. Мы и без того практически все это время воевали теми запасами советского вооружения, которое нам передавалось. Поэтому я не могу согласиться, что нам никто не давал танков – нам их давали постоянно. Речь идет о десятках таких танков – если не ошибаюсь, счет идет на четыре сотни. Да, это советские образцы, но и они работают на нашу оборону. Конечно, хотелось бы получить танки еще вчера, но реалии мира говорят: если их не существует в природе, их надо создать. А не это нужны время и деньги.

Кроме того, не существует единого оружия, которое является панацеей, после получения которой мы скажем о завершении войны. Многие факторы могут повлиять на эту ситуацию. К ним относится и устойчивость нашей обороны, и количество и качество вооружения, которой будем владеть, и внутриполитическая ситуация в стране-агрессоре, и готовность людских ресурсов для продолжения войны, и наличие материальных ресурсов для продолжения войны.

Я обращаю на это внимание, ведь если Украина опирается на поддержку цивилизованного мира и серьезный экономический потенциал, то в РФ этот потенциал ограничен. Россия в принципе не может создавать принципиально новых видов вооружения, она может полагаться исключительно на ресурсы, которые были накоплены во времена Советского Союза.

Как долго они смогут их использовать, сказать трудно. Нам уже сколько раз говорили, что ракет у них осталось на 2-3 пуска, а РФ их все пускает. Я всегда категорически отрицал такие успокоительные месседжи. Россия не собирается быстро сдаваться – они имеют определенный потенциал по наращиванию военных возможностей, поэтому мы должны быть готовы к затяжной войне. Это оружие и более дальнобойное, танки, артиллерия, авиация, конечно, делают нас на шаг ближе к победе. Но до нее еще довольно сложный путь.

Сергей Грабский, военный эксперт, полковник запаса ВСУ специально для Главреда