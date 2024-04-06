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Почему США учатся у Украины?

Александр Кочетков
6 апреля 2024, 19:10
Сейчас у меня складывается впечатление, что в эту игру "президент за поддержку Украины, а Конгресс не соглашается", с нами играют США.
Почему США учатся у Украины?
США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Начну с исторического экскурса.

Во времена Леонида Кучмы возникла не только общеизвестная многовекторность. Которая была реализована таким образом, что глава СНБОУ Владимир Горбулин отвечал за взаимодействие с США, а его влиятельный заместитель Александр Разумков - за взаимодействие с РФ. И это позволяло Украине успешно лавировать между Штатами и Россией.

А еще в это время придумали и любимую отмазку всех украинских президентов под названием "не хватает полномочий". Настаивают, например, Штаты с МВФ прекратить дотировать из бюджета убыточную коммунальную сферу, а Кучма понимает, что такое решение вызовет сопротивление в обществе. И начинает рассказывать американцам: да я же "за" обеими руками, но та сфера регулируется исключительно законом, а депутаты, проклятые, голосовать не хотят, и ничего не поделаешь...

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Сейчас у меня складывается впечатление, что в эту игру "президент за поддержку Украины, а Конгресс не соглашается", с нами играют США.

Извините, но если бы Белый Дом действительно хотел предоставить Украине необходимое современное оружие и финансы, то он бы гарантированно нашел возможности и пути. Американская демократия - она настолько запутанная и прецедентная, что при реальном желании возможно все.

Только посмотрите на то, что вытворяет Дональд Трамп и что начали вытворять с ним.

Трамп публично выступает разрушителем мирового порядка безопасности значительно более угрожающим, чем тот непутевый Путин. Потому что президент США таки может развалить НАТО, в отличие от недоимператора всего Кремля.

Неудивительно, что Трампа, который потоптался по многим красным линиям, начали таскать по судам, на одном из них назначали такой залог, что Трамп через своих адвокатов честно признался, что не потянет. А если попытается заплатить, то денег на предвыборную кампанию не останется. И гудбай всем надеждам на возвращение в Белый Дом и страшную месть всем, кто, как считает Трамп, его обидел.

И вот тут самый независимый и принципиальный американский суд внезапно уменьшает залог до суммы, которую предлагали трамповские юристы. То есть, какой-то договорняк Трампа с Белым Домом точно состоялся, следствием чего и стало смягчение суда.

То есть, механизмы влияния и договоренностей внутри тамошнего политикума существуют. Но включаются только в действительно важных для Штатов моментах. И выполнение американских обещаний Украине относительно безостановочной помощи, судя по всему, к таковым не относится.

Потому что нам продолжают рассказывать, что республиканский конгресс все заблокировал, и сделать с этим ничего не возможно. А спикер Конгресса Майк Джонсон намекает, что помощь Украине может вернуться. Но в виде кредитов...

Будем надеяться, что приемлемый вариант будет найден. Все станет понятным уже через неделю, когда конгрессмены вернутся с отдыха. Потому что игра в недостаточность полномочий в американском исполнении реально подрывает веру в последнюю супердержаву мира. А также в то, что политическая турбулентность в США является случайной, а не запланированной.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине новости США Александр Кочетков
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