Почему США объявили об изменении подхода к переговорам с РФ и Украиной

Конечно, хотелось бы от США демократического лидерства. Но не будут мешать - и уже хорошо.

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Зеленский, Трамп, Путин и переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Администрацию Трампа никто не приглашал быть посредником.

Тем более что в качестве "посредника" они три месяца сознательно или по тупости подыгрывали России.

То, что они больше не хотят быть посредником - большая победа европейской, украинской дипломатии, а также адекватных людей в американской политике.

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Ну и упрямство и отмороженность Путина и Ко не будем отбрасывать.

Конечно, хотелось бы от США демократического лидерства. Но не будут мешать - и уже хорошо.

А насчет переговоров. Уважаемые свидетели договорняка. Для переговоров - когда Россия будет к ним готова - посредники нам не нужны. Тем более такие.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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