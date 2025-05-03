Почему США объявили об изменении подхода к переговорам с РФ и Украиной

Администрацию Трампа никто не приглашал быть посредником.
Тем более что в качестве "посредника" они три месяца сознательно или по тупости подыгрывали России.
То, что они больше не хотят быть посредником - большая победа европейской, украинской дипломатии, а также адекватных людей в американской политике.
Ну и упрямство и отмороженность Путина и Ко не будем отбрасывать.
Конечно, хотелось бы от США демократического лидерства. Но не будут мешать - и уже хорошо.
А насчет переговоров. Уважаемые свидетели договорняка. Для переговоров - когда Россия будет к ним готова - посредники нам не нужны. Тем более такие.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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