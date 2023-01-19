glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему США и Германия играют танками в наперстки

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

19 января 2023, 20:47
Появление немецких танков в Украине имеет огромно историческое и символическое значение.
Шольц, танк Леопард
Немцы тянут с передачей танков Украине / Коллаж УНИАН, Bundeswehr

Германия и США публично выясняют отношения, кто первым и при каких условиях должен передать танки Украине, борющейся против российского агрессора. И мы не знаем на кого рассчитан это спектакль - на Украину или Россию. Так, канцлер Шольц в разговоре с президентом Байденом заявил, что он готов разрешить передавать Украине германские танки Леопард при условии, если США дадут свои танки Абрамс. Конечно, такие танки — это сильный аргумент в борьбе Запада с Россией.

Появление германских танков в Украине имеет огромно историческое и символическое значение. Можно понять немцев- они несколько десятилетий упорно культивировали дружбу с путинской Россией, а теперь, в 2023 году, как и в 1914 и 1941 германские танки пойдут в бой на Восток. Германии придется помогать не России, а Украине, что было немыслимо для немцев еще год назад. Для США, открытое соучастие Германии в военно-политической победе Украины над агрессором - Россией будет очевидным доказательством, что немецкий истеблишмент окончательно разорвал свои отношения с Россией и признает Украину частью единой Европы, а не сферой влияния Кремля. Для Украины второй результат -единство Европы, важнее первого.

Источник

Джо Байден Виктор Небоженко Олаф Шольц
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:47

Почему США и Германия играют танками в наперстки

20:13

Злобная участница "Холостяка" публично поссорилась с Топольским

20:02

"Две большие вещи": Кулеба рассказал, какое вооружение Запад наотрез отказывается передавать УкраинеВидео

19:59

Германия оконфузилась: Бундестаг не проголосовал за передачу Leopard УкраинеВидео

19:51

"Это приобрело опасные формы": патриарх Кирилл угрожает уничтожением всего мираВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:46

Алеку Болдуину предъявили уголовное обвинение в деле об убийстве на съемочной площадкеВидео

19:39

Слава Каминская голышом снялась в клипе для новой песни

19:37

"Мне указали на серьезную ошибку": Арестович рассказал, как его "поперли" из ОПВидео

19:22

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

Реклама
19:15

Олег Жданов. Наступление рф или контрнаступление Украины: кто раньшеВидеоблоги

19:13

"Пора перестать дрожать перед Путиным": Подоляк резко обратился к Шольцу относительно танков для ВСУВидео

19:10

Союзный России Иран дал пощечину Москве: Тегеран подчеркнул, что Крым и Донбасс – это Украина

19:03

"Замужество ей к лицу!": Дженнифер Лопес засветила упругую грудь в убийственном платье-пеньюаре

18:45

"Сразу плачет": женщина из Днепра, потерявшая сына и мужа, еще не знает о смерти самых родныхВидео

18:40

Сыр с циферками: зачем производители вставляют пластиковые номерки в продуктВидео

18:32

Гороскоп на завтра 20 января: Водолеям - разочарование, Скорпионам – разрушение плановВидео

18:31

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

18:20

"Боже, вы живы": в Броварах спасатель на месте трагедии не смог найти беременную жену и сынаВидео

18:17

Мудрый совет Западу от Бориса Джонсонамнение

18:16

Иван Ургант иронично высмеял требование признать его иностранным агентом: "Что у них в голове?"

Реклама
17:37

Немецкая Rheinmetall готова дать Украине 100 танков: Leopard 1,2 и британские Challenger 1 – СМИВидео

17:34

Что вам понравилось больше всего: простой тест по картинке откроет тайну вашей душиВидео

17:22

Дождь со снегом устроят каток: синоптики предупредили о похолодании в УкраинеВидео

17:09

Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

17:04

"Следующие недели могут стать решающими": глава Евросовета дал прогноз о войне в УкраинеВидео

17:01

Не зимой: Жданов назвал месяц, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступлениеВидео

16:39

Сравнил россиян с жертвами Холокоста: Украина, США и Израиль разнесли заявление ЛавроваВидео

16:34

"Мы все ожидаем согласия одной страны": Зеленский эмоционально высказался о танках для УкраиныВидео

16:30

"Новый уровень" войны: у Путина угрожают Запада за поставки мощного оружия Украине

16:09

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

15:55

Иисус и Дева Мария в окружении полуголых апостолов: новые фото Мадонны шокировала общественность

15:53

Невозможно вкусный Тирамису, как в Италии: рецепт всегда получается у всехВидео

15:19

Шоколад зацвел: можно ли есть шоколад с белым налетомВидео

15:13

Гроб Кикабидзе украсили украиским флагом

15:10

"Вертолет мог упасть из-за совокупности факторов": в ВСУ рассказали о расследовании трагедии в БроварахВидео

15:04

Франция – за Украину, но с Москвой нужен диалог: Макрон призвал к "миру с Россией" в будущемВидео

14:38

Бросила тарелку: российской ведущей "прилетело" от украинки на отдыхеВидео

14:00

Европарламент требует международного трибунала для Путина и Лукашенко: принята резолюцияВидео

13:56

Провал планов Путина и военный переворот: историк сделал прогноз о скорой смене власти в РоссииВидео

13:51

Ни обещаний, ни извинений: 4 женских промаха, которые мужчина не способен простить

Реклама
13:45

Буданов - журналистам WSJ: Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят

13:42

"Война замедлилась": Зеленский объяснил, почему ВСУ трудно продвигаться впередВидео

13:27

Приносят удачу и достаток: какие деревья посадить в садуВидео

13:05

"100 Leopard – это капец оккупантам": эксперт сказал, как получение танков может изменить ситуацию в войнеВидео

12:59

Польша поставила ФРГ ультиматум: либо Берлин одобрит Leopard для ВСУ, либо Варшава даст их самаВидео

12:29

Я не уверен, что Путин еще жив – ЗеленскийВидео

12:06

Гаубицы, боеприпасы, гранатометы: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

12:04

"Режиму давно нужно положить конец": парень в 18 лет перешел границу РФ и решил воевать за УкраинуВидео

12:00

Россия в отчаянии: Александр Коваленко - о возможностях Украины уничтожать Х-22 и С-400Видео

11:54

В горах пропал без вести популярный голливудский актерВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять