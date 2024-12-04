Почему специальный представитель Трампа не будет сильно "воевать" за мир

КИТ КЕЛЛОГ - и его назначения для Украины.
Специальный представитель президента США Трампа по вопросам войны России против Украины генерал Кит Кэллог не будет сильно "воевать" за мир – это опасно, рискованно, а главное, в процессе разрядки российско-украинской войны, не подставить президента США Трампа.
Но Кэллог не будет и сильно мирить Киев и Кремль, ибо он генерал, а не дипломат- мир это не его хобби.
Его задача - протянуть несколько месяцев, пока Трамп не сформулирует американскую стратегическую инициативу в российско-украинской войне, учитывающую прежде всего интересы США, потом Китая, России и Европы.
Только в этом случае возникнет геополитический квадрат согласия, в эпицентре которого будет соглашение о перемирии в Украине, имеющее шансы на будущее.
Кто такой Виктор Небоженко
Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.
Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.
В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.
С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред