Почему специальный представитель Трампа не будет сильно "воевать" за мир

Кэллог не будет и сильно мирить Киев и Кремль, ибо он генерал, а не дипломат- мир это не его хобби.

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Трамп и Кит Келлог / Коллаж Главред, фото facebook/DonaldTrump, wikipedia.org

КИТ КЕЛЛОГ - и его назначения для Украины.

Специальный представитель президента США Трампа по вопросам войны России против Украины генерал Кит Кэллог не будет сильно "воевать" за мир – это опасно, рискованно, а главное, в процессе разрядки российско-украинской войны, не подставить президента США Трампа.

Но Кэллог не будет и сильно мирить Киев и Кремль, ибо он генерал, а не дипломат- мир это не его хобби.

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Его задача - протянуть несколько месяцев, пока Трамп не сформулирует американскую стратегическую инициативу в российско-украинской войне, учитывающую прежде всего интересы США, потом Китая, России и Европы.

Только в этом случае возникнет геополитический квадрат согласия, в эпицентре которого будет соглашение о перемирии в Украине, имеющее шансы на будущее.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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