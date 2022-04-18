Спасение русского Карфагена - это иллюзия

Коллективное мероприятие до сих пор пытается заигрывать с Россией / Reuters

Недавно в своем очередном обращении наш президент Зеленский говорил о проблемах с получением даже ранее обещанной военной помощи, которая нужна уже здесь и сейчас, но постоянно со стороны партнеров возникают задержки, проблемы и т.д. Не всех, конечно, страны Балтии и Польша делают все, что могут, и это заметно. Очень много делает Великобритания. С другими - все несколько сложнее.

Кажется, все просто. Нам нужны санкции, разрушительные для экономики РФ: эмбарго на нефть и газ, закрытие портов, максимальная запрет для граждан выезда за границу, максимальные транспортные ограничения - изоляция.

Ну и нужно серьезное оружие для Украины (артиллерия, авиация) для наступления, чтобы разгромить агрессора. Это то, о чем постоянно говорит украинское военно-политическое руководство, и что, будто бы, уже поступает, но явно не достаточными темпами. Хотя это уже вопрос не только выживания самой Украины - Украина продолжает борьбу за цивилизацию против варварства, против человеконенавистничества и тотального уничтожения всего.

Но все равно остаются у кого-то какие-то сомнения, какая-то нерешительность. И вопрос здесь, думаю, не только в "цене вопроса" для Запада, не только в опасениях "ядерной эскалации" со стороны Кремля, вопрос еще и в инерции и непонимании прошлых ошибок.

Запад мог уничтожить нецивилизацию после завершения "Холодной войны". Достаточно было поддержать внутренний сепаратизм и не помогать центру, как они делали все 90-е годы, банально кормя их всех "ножками Буша". Но тогда они боялись, они избрали путь сговора с постсоветской элитой государства, которая сейчас несет угрозу уничтожения для человечества как такового.

Это они спасли этого монстра, кормили его, дали выздороветь и вырасти, и теперь - творить свои преступления. Боялись "расползания ядерного оружия", хотели "выгодно торговать", а потому долгое время закрывали глаза на многочисленные преступления еще вроде "демократической" власти.

Читайте такжеКак Украина снова срывает планы бункерного дедаСейчас, пожалуй, остаются надежды "переиграть", "договориться", поставить во главе "кого-то приемлемого", как-то все "поделить", и вернуть комфортный мир прошлого, но это иллюзии. Иллюзии, что не могут не быть вредными для всего мира. Ошибки надо не повторять, а исправлять, и поддержка Украины - единственный способ хотя бы сейчас, ценой невероятных потерь и страданий украинцев, принять принципиальное решение о "разрушении Карфагена".