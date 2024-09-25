Почему СОЧ - это не просто не выход, это катастрофа

Пропаганда СОЧ (самовольное оставление части) еще большее зло, потому что фактически это пропаганда подрыва внутренних сил.

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Украинские военнослужащие / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 117 отдельная бригада территориальной обороны

В ВСУ все зависит от ваших отношений с командиром. Если вы работаете, и делаете значительный вклад - командир во многом будет идти вам на встречу. Хороший командир сам идентифицирует моральное состояние своих бойцов и принимает меры. Кому-то дать возможность увидеть семью, кому-то отоспаться, кого-то отправить в дополнительное обучение и тому подобное. Но командир знает, как это делать так, чтобы подразделение не пострадало, а сохраняло свою боеспособность и выполняло задачи.

Война длится 3 год... и в ВСУ большинство мобилизованных людей из гражданской жизни. Отпуска стали серьезным облегчением, когда их ввели, но это уже давно не исчерпывает потребность военных. Не видеть как растут твои дети, не иметь возможности провести время на выходные - все это страшная личная трагедия, которую очень трудно пережить.

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Но СОЧ - это не просто не выход, это катастрофа. Когда кто-то уходит в СОЧ - он подставляет своих. Это означает, что кто-то должен делать его работу, кто-то будет сидеть больше на позиции, кто-то больше делать документов и тому подобное. Это означает, меньше людей на позициях, и больший риск захвата. Это означает, еще большее истощение других. И при этом без всякого понимания вернется воин или нет.

На этом фоне пропаганда СОЧ еще большее зло, потому что фактически это пропаганда подрыва внутренних сил.

Есть очень простая вещь, но которую очень трудно понять. Война касается всех. Нет каких-то условных ВСУ, которые должны ее выиграть. Потому что эти ВСУ - это большинство обычных вчера людей, с нормальной жизнью, с семьями, работой, и отдыхом. Да, не все могут быть воинами, и делают вклад донатом, волонтерством или иным. Но все кто может быть воином - должны им стать. Потому что поражение в войне означает катастрофу для всех, а не только для тех, кто воюет.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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