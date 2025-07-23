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Почему смена правительства имеет только одну интригу?

Вадим Денисенко
23 июля 2025, 19:10
29
Дело Шабунина переходит в некую рутину. Но в нем есть один аспект на который не хочет обращать обращать внимание никто.
Свириденко, ВРУ
Свириденко / Колаж: Главред, фото УНИАН, t.me/yzheleznyak

Итоги недели. Коротко

1. Смена правительства имеет только одну интригу: как будет работать Минобороны. Шмыгаль с одной стороны получил карт-бланш, в том числе на кадровые изменения. С другой, новый секретарь СНБО и бывший министр обороны Умеров получил, весомые кураторские полномочия над вопросами закупки оружия и работы ВПК. Как выйти из этой дихотомии - главная интрига следующего месяца.

2. Индия, устами своего министра энергетики, объявила, что готова к замене российской нефти на нефть из стран Персидского залива. Как по мне - это главный сигнал этой недели. Дело в том, что закон Грэма о 500% пошлины на страны, которые незаконно закупают российскую нефть, выполнить невозможно. А вот провести переговоры с Индией, чтобы она заместила российскую нефть на нефть из Персидского залива можно. Если переговоры об этом состоятся - это будет означать, что Россия до конца года потенциально будет терять, как минимум, 20% своих нефтяных доходов. А это, в свою очередь, поставит Кремль перед дилеммой, которую невозможно решить: уменьшить расходы на войну и сохранить расходы на инфраструктуру или же плюнуть на инфраструктуру и увеличить расходы на войну. Пока нет ответа на вопрос, что решит Путин, но оба варианта для него плохие. Это не означает завершение войны. Это означает, что возможности Путина вести войну резко сузятся. А что касается окончания войны, я остаюсь при мнении, что главным фактором будут оставаться переговоры Пекин-Вашингтон. И они будут продолжаться, как минимум, до конца года.

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3. Дело Шабунина переходит в некую рутину. Но в нем есть один аспект на который не хочет обращать обращать внимание никто. Дело в том, что Шабунин и ко - это не о борьбе с коррупцией. Это исключительно о защите интересов одной антикоррупционной структуры и нескольких персон из этой структуры. Вообще, основная часть нашей антикоррупционной тусовки - это исключительно о корпоративной защите одной антикоррупционной структуры. А если шире, то вся борьба с коррупцией у нас сводится к защите тех или иных структур и персон, а не к борьбе с явлением. И это устраивает всех. Почему? Потому что это про гранты и "донаты", прикрытые благородными лозунгами.

4. Срач вокруг интервью Жадана с Линой Костенко, кроме всего прочего показал огромную проблему нашей гуманитаристики. У нас практически нет хороших добротных монографий о той же Лине Костенко в частности и о шестидесятниках вообще. Работа Мокрика - это попытка сузить шестидесятничество исключительно до диссидентского движения. А это, на мой взгляд, катастрофическая ошибка, потому что это движение было гораздо шире. "Берег ожиданий" Белеццы интересен тем, что наконец кто-то осмелился сказать о советских корнях шестидесятников. Но, все же, это тоже слишком узко для понимания этого явления. Нам катастрофически не хватает умных и читабельно написанных работ о шестидесятниках. Да и не только о шестидесятниках.

5. Победа Усика открывает ему путь в большую политику. Пока на эту тему все.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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