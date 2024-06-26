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Почему Си Цзиньпин осторожно относится к объятиям Кима с Путиным?

Юрий Богданов
26 июня 2024, 19:10
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Проблема для Китая заключается в том, что Пекин и Пхеньян имеют собственное соглашение о взаимной обороне.
Си, Путин
Си Цзиньпин и Путин / скрин с видео YouTube

Недавний визит Владимира Путина в Северную Корею, во время которого страны заключили соглашение о взаимной помощи, разозлил Пекин. Си в течение нескольких месяцев настороженно наблюдал за тем, как Пхеньян поставлял Москве боеприпасы, необходимые для ее вторжения в Украину в обмен на обещания лучших военных технологий. Публично Китай воздерживается от любой критики. Но признаки дискомфорта увеличиваются. В апреле Си отправил делегацию КПК посетить КНДР, чтобы подтвердить "глубокую дружбу" обеих сторон.

Аналитики считают, что Китай обеспокоен тем, что углубление связей Кима с Путиным может усилить его чувство независимости от Пекина. Если набраться смелости, северокорейский диктатор может провести новые ракетные испытания, которые грозят дестабилизировать и без того напряженный регион.

Последний визит Путина не поможет развеять такие опасения. Лидеры России и Северной Кореи подписали "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который обязуется оказать немедленную военную и другую помощь "всеми доступными средствами" в случае нападения.

видео дня

Проблема для Китая заключается в том, что Пекин и Пхеньян имеют собственное соглашение о взаимной обороне. Это будет означать, что если Пхеньян примет участие во вторжении в Украину - враги РФ могут нанести удар по КНДР. Это, в свою очередь, может спровоцировать договор о взаимной обороне между Пекином и Пхеньяном. КНДР без надобности поставила Китай в очень уязвимую позицию.

Двусторонние отношения между Китаем и КНДР долгое время были сложными, недаром их называют "ожесточенными союзниками". Пхеньян регулярно начинает военные провокации против своих соседей, вызывая тревогу в Пекине, нарушая региональную стабильность. Все это оставляет вопрос, почему Ким и Путин дополнительно раздражают своего могущественного партнера.

Путин и Ким могут считать, что Китай недостаточно им помог. Путин хотел бы больше чем технологии двойного назначения и чтобы Пекин покупал больше газа. Ким может считать, что Пекин не оказывает достаточной поддержки его режиму против США. Когда лидеры Китая, Японии и Южной Кореи говорили о денуклеаризации Корейского полуострова на трехстороннем саммите в прошлом месяце, Пхеньян осудил дискуссию как "серьезную политическую провокацию".

Ким также назвал Россию "самым честным другом" КНДР во время визита Путина - это неявная критика Китая. Оба лидера стремились продемонстрировать, что они имеют больше друзей, чем только Пекин.

Мало кто ожидает заметных протестов со стороны Пекина. Он все еще хочет держаться на расстоянии от трехсторонней договоренности с двумя странами-изгоями. Намекнув на разочарование Пекина, государственное агентство Xinhua иронизировало над торговой сделкой между КНДР и РФ. КНДР "не может дать заметного толчка России для выхода из экономических трудностей в краткосрочной перспективе", написало издание.

От себя.

В очередной раз убеждаюсь: Путин умеет в тактику, но стратегически он почти всегда ошибается. Просто огромные ресурсы страны, где он царствует, позволяют компенсировать просчеты. До определенного момента. И этот визит не только еще больше толкнул в объятия США и Украины Японию и Республику Корею, но еще и разозлил Пекин. Что может сделать Китай более осторожным в поддержке России и Путин сам дал для этого повод.

Важное напомню и о КНДР. У нас есть довольно распространенный миф, что КНДР это кукла в руках КНР. Нет, это не так. КНДР очень зависит от КНР, но когда у тебя есть ядерное оружие и ты уже в изоляции - ты можешь давить даже на партнера угрозой неадекватного поведения. Что Ким и делает.

Другое дело, что попытка внука подражать политике своего деда Ким Ир Сена, который выживал на балансировании между СССР и КНР, может завершиться так же - в определенный момент КНДР останется без поддержки обоих. И это приведет к такой же или подобной катастрофе, которая страну постигла в 90-х. Когда от голода умер 1 млн корейцев. Да, истории о настоящем голоде и поедании травы - они из 90-х. Последние лет 20 в КНДР с едой все более-менее.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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война в Украине Си Цзиньпин Владимир Путин Юрий Богданов
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