Почему Швейцария отходит от нейтралитета в отношении войны

Швейцария держит найтралитет со времен Наполеоновских войн, и это уже для них стало одним из основополагающих принципов.

https://opinions.glavred.info/pochemu-shveycariya-othodit-ot-neytraliteta-v-otnoshenii-voyny-10471807.html Ссылка скопирована

Швейцария постепенно отказывается от нейтральности / Фото: УНИАН

Еще одна интересная новость была на прошлой неделе. Речь о постепенной трансформации позиции Швейцарии по экспорту в Украину вооружения. Хотя должен подчеркнуть, что все не так просто, как подавали отечественные (и зарубежные) и информационные каналы, и пока окончательно решение не утверждено (хотя и должно быть утверждено достаточно скоро).

"Нейтральная" позиция Швейцарии создала нам немало проблем в течение первого года войны, когда определенное вооружение или снаряды не могли поступать в Украину из-за позиции швейцарского производителя.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук-политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua. видео дня

Видимо то, что в результате подобного "нейтралитета" большинство партнеров Швейцарии в оборонной отрасли начали рассуждать о надежности швейцарских партнеров - это было весомым фактором в транформации швейцарской политики.

Но есть еще один фактор. Швейцария держит найтралитет со времен Наполеоновских войн, и это уже для них стало одним из основополагающих принципов. Который, в частности, позволял получать из нейтрального статуса определенные выгоды.

Но война, которую начала рф против Украины все же существенно отличается от войн, которые велись в мире за последние десятилетия. Откровенная, неспровоцированная агрессия с целью уничтожить целое государство. Агрессия, ведущаяся методами терроризма против гражданского населения, агрессия, имеющая отчетливые признаки геноцида и определенно направленная на уничтожение великой европейской нации. Нет, это не обычный "конфликт", это что-то очень близкое к экзистенциальной битве. И декларировать "строгий" нейтралитет в подобной битве не очень хорошо с репутационной точки зрения. А для "западного мира" репутация - не пустая категория, поэтому ты должен как-то определяться, и начинать хотя бы с ареста активов, а там уже переходить и к вопросам вооружений. Да, с украинской точки зрения очень поздно, но, очевидно, это тоже серьезный мировоззренческий сдвиг, который продолжает распространяться по Европе.

Источник