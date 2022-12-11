Почему русские не бунтуют?

Российские власти загнали свой народ в виртуальную ловушку. И ловушка эта заключается в двух базовых страхах.

Россияне живут в иллюзии о наличии "плана Б" / Фото pixabay.com

Конечно, есть большой соблазн объяснить это тем, что они идиоты. Но прежде чем давать такие дефиниции мы должны понять один из ключевых аспектов их мышления. А мышление у них исключительно архаичное (мифологическое), где один из ключевых моментов есть ожидание чуда и страх за выживание. Проще говоря, в формуле "если можно что-то сделать (рискнуть) и получить прибыль или ничего не делать и все останется так как есть, архаичное мышление подсказывает не рисковать.

В первобытных обществах это связано со страхом голода и смерти от насилия. У русских страх несколько иной. Он, как бы это парадоксально ни звучало - виртуальный. Реальные угрозы пока (подчеркиваю, пока) пугают их меньше виртуальных.

Российские власти загнали свой народ в виртуальную ловушку. И ловушка эта заключается в двух базовых страхах. На высшем уровне россиянин ужасно боится развала России (это доминантный, хоть и абсолютно вымышленный, страх потери величия). На низшем уровне он боится власти, но не может против нее протестовать, ибо протест, в голове россиянина, равен развалу страны (очередная, принесенная Западом цветная революция). Собственно, доминирование страха развала страны из-за протеста против власти, которая веду страну в бездну, и делает россиянина бараном, который идет на заклание.

Есть ли просвет в конце этого тоннеля? Он находится, опять-таки, в архаической системе мышления. И он называется холодильник. Проще говоря, санкции. Плюс, конечно, поражения на фронте. Одно без второго не работает исключительно по одной причине: причиной для гордости у россиянина является только армия. Подчеркиваю: только армия. Если у тебя пропадает первопричина для гордости - ты теряешь один из смыслов своего существования. А в куче с отсутствием картины будущего (сейчас русский не имеет картины будущего вообще) и пустым холодильником, ты получаешь полный депрессивный набор, который выльется в агрессию против власти.

Здесь мы должны понять одну важную вещь: сейчас, в своем внутреннем монологе, россиянин все время апеллирует к Западу и во время пробует ему что-то доказать (классическая травма тяжелого детства). И единственное, что он может сделать - это говорить о "кузькину мать". Но с определенного момента даже самый рептилоидный россиянин понимает, что словами о "кузькиной матери" войны не выигрываются.

Пока они живут в иллюзии о наличии "плана Б", поэтому они и съели и мобилизацию, и Херсон. Но иллюзия продлится не более 3-4 месяцев. Дальше они начнут понимать: никакого "плана Б" нет. Есть только дорога на заклание.

Конечно, жизнь будет вносить свои коррективы. И главная угроза: Путин с определенного момента живет по формуле: "не надо сдаваться, время работает на него". Так он переломил ситуацию в Венесуэле и в Сирии. И он считает, что так он сможет сделать и в Украине. Остановить эту историю, как бы это странно ни звучало, кроме армии может только внутрироссийская социология. К сожалению, на Западе мало кто это понимает.

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