УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему русские либералы такие тошнотные

Виктор Трегубов

Журналист, сооснователь партии Демократическая сокира

29 августа 2022, 08:39

Русский либерал не делает - он оценивает. И оценивает с позиции человека, который никогда и ни через что не прошел

Россия, россияне, война в украине, война
Русские либералы ничего не делают, они критически оценивают / Reuters

Русский либерал - порождение советского интеллигента. Их можно встретить и у нас. Советский интеллигент - это такое интеллектуальное, эрудированное ничто. У него солидный багаж знаний, но ноль энергии, смелости или пассионарности. Он не делает, он критически оценивает. То есть ноет на кухне (в ЖЖ, в ФБ) о том, как в стране все неправильно, нечутко, нетонко, неэстетично и неинтеллектуально, не прилагая усилий к изменению этого - он всегда выше "всей этой грязи", и не готов на меньшее, чем роль просветителя.

Русский либерал - это следующее поколение. Он уже не в клетчатой рубашке Шурика из Операции Ы, а в хорошем костюме, реже цитирует Ильфа и Петрова и чаще что-то из постструктуралистов и даже научился выговарить слово "бл*дь", не вызывая при этом жалости.

Видео дня

Но сутностно все то же: он не делает, он оценивает, и оценивает с позиции человека, который никогда и ни через что не прошел, и чьи высочайшие требования на него самого никогда не налезут просто потому, что для того, чтобы их на себя примерить, нужен какой-то опыт реальных пограничных ситуаций.

На выходе получается чистая достоевщина, плавно переходящая в сорокинщину - когда нечто тонкошеее из окна наблюдает за поножовщиной и глубокомысленно произносит "в любой ситуации главное - оставаться человеком!". Вызывая у сил зла и сил добра совершенно одинаковое желание вытереть об него х*й.

Ксения Собчак Михаил Ходорковский Юлия Латынина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:39

Прямое попадание: в Херсоне "исчезла" воинская часть вместе с оккупантами

08:39

Почему русские либералы такие тошнотныемнение

08:36

Тракторист из Коми пошел убивать украинцев, чтобы "отомстить за сына": теперь нет и его

07:55

Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭСВидео

07:45

Обстрелы Запорожской АЭС оккупантами: Жданов рассказал, куда пойдет радиоактивное облакоВидео

Реклама
07:10

Просить о перемирии не собирается: политолог объяснил, как долго Путин готов воевать против УкраиныВидео

07:00

Что делать, если у ребенка запор: способы, которые действительно могут помочьВидео

06:48

Оборона или наступление: о важности определения стратегии войнымнение

06:36

На Юге авиация уничтожила десятки оккупантов, "Ураган" и "Панцирь" врага

06:00

Ликвидация Дугиной, или Как "хорошие русские" провалили тест на вшивость - интервью со СтупакомВидео

04:41

Как быстро собрать мелкие осколки стекла с различных поверхностей: главные секреты

03:20

Самая вкусная квашеная капуста за одни сутки: простой рецептВидео

03:10

Идет мощное похолодание: синоптики предупредили о ливнях и граде всю неделюВидео

02:02

"А что жирная какая-то?": престарелую Волочкову с задранной ногой подняли на смех

01:35

Британский эксперт-офицер объяснил, чем ценны удары по оккупантам в КрымуВидео

01:12

Даша Квиткова пригрозила журналистам за фото ее располневшей фигуры

00:51

Приметы на 29 августа: какие 3 вещи нужно сделать на Ореховый спас, чтобы удачу привлечь в домВидео

00:45

Пропагандист Соловьев высказался по поводу уже не своей виллы в Италии

00:16

Певица Лолита прокомментировала свой обвислый и целлюлитный зад

28 августа, воскресенье
23:56

Пылают машины, поврежден жилой дом: Энергодар попал под мощный вражеский обстрелВидео

Реклама
23:50

"Выхода нет": в России отменяют концерты группы "Сплин" из-за поддержки Украины

23:25

Почему взрываются банки с огурцами: секрет в воде

23:20

На Херсонщине ликвидирован бывший нардеп-предатель Алексей Ковалев - депутат

22:49

Пряталась в бомбоубежище в истерике: известная российская ведущая явилась на Донбасс и попала под ударВидео

22:25

Враг принес деградацию и гибель, но Украина обязательно вернется в Донецк - ЗеленскийВидео

22:07

"Оккупанты ощутят результаты": Зеленский раскрыл секрет тайного совещания по ситуации на фронтеВидео

21:54

У знаменитой спортсменки во время выступления порвалось платье и выпала грудьВидео

21:28

Россияне нанесли удары по центру Харькова и Никополю: разрушены дома, погибла женщинаВидео

21:04

Землю окутает сразу шесть магнитных бурь: даты "штормовой" опасностиВидео

20:42

На юге вражеские войска можно взять в окружение - полковник СБУВидео

20:38

Закрыть окна: Киеве и область накрыла опасная мглаВидео

20:10

Приметы на 30 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в беду на МиронаВидео

19:51

Запуск вражеских истребителей с Беларуси: первые детали "прилетов" в районе СарнВидео

19:42

Украину ждет сильнейший снегопад и похолодание: синоптики озвучили неприятный прогноз на осеньВидео

19:36

Зеленский провел совещание с силовиками: о чем говорили в режиме "секретно"Видео

19:21

Автомат в руки и кровью смывать позор: Юрко Юрченко резко "наехал" на Ивана ДорнаВидео

18:54

Украину ждет самая холодная зима: в Нафтогазе поведали, как не замерзнуть

18:50

Ореховый Спас 2022: поздравления, открытки и картинки к светлому празднику

18:43

У оккупантов очень много потерь: ВСУ ударили по пяти "артериям" россиянВидео

18:34

Военный эксперт оценил, будут ли опасны для ВСУ новые резервы оккупантов

Реклама
18:33

Россия стремительно оформляется как государство нацистского толкамнение

18:23

Виталий Портников. Путин продолжает готовиться к аннексииВидеоблоги

18:15

Выбиты стекла, повреждены дома: первые подробности вражеской атаки по ЗапорожьюВидео

17:41

"Перемирие зависит от Путина": в Германии предупредили о затяжной войне в УкраинеВидео

17:40

Даша Астафьева побаловала фанатом лукавым снимком с Арестовичем

17:04

ВСУ нанесли мощный удар по штабу оккупантов в Новой КаховкеВидео

16:57

Меладзе вернулся в Россию и уже дал первый аншлаговый концерт

16:54

Нарастание войны в Украине: астролог сделала прогноз и назвала опасные месяцыВидео

16:45

Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам – FT

16:25

"Загипнотизировали украинцы": в РФ выдали фейк о поджегшей джип топ-чиновника Генштаба женщине

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять