Почему русские либералы такие тошнотные

Русские либералы ничего не делают, они критически оценивают / Reuters

Русский либерал - порождение советского интеллигента. Их можно встретить и у нас. Советский интеллигент - это такое интеллектуальное, эрудированное ничто. У него солидный багаж знаний, но ноль энергии, смелости или пассионарности. Он не делает, он критически оценивает. То есть ноет на кухне (в ЖЖ, в ФБ) о том, как в стране все неправильно, нечутко, нетонко, неэстетично и неинтеллектуально, не прилагая усилий к изменению этого - он всегда выше "всей этой грязи", и не готов на меньшее, чем роль просветителя.

Русский либерал - это следующее поколение. Он уже не в клетчатой рубашке Шурика из Операции Ы, а в хорошем костюме, реже цитирует Ильфа и Петрова и чаще что-то из постструктуралистов и даже научился выговарить слово "бл*дь", не вызывая при этом жалости.

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Но сутностно все то же: он не делает, он оценивает, и оценивает с позиции человека, который никогда и ни через что не прошел, и чьи высочайшие требования на него самого никогда не налезут просто потому, что для того, чтобы их на себя примерить, нужен какой-то опыт реальных пограничных ситуаций.

На выходе получается чистая достоевщина, плавно переходящая в сорокинщину - когда нечто тонкошеее из окна наблюдает за поножовщиной и глубокомысленно произносит "в любой ситуации главное - оставаться человеком!". Вызывая у сил зла и сил добра совершенно одинаковое желание вытереть об него х*й.