Почему Румыния не сбила российский дрон: Невзлин назвал настоящую причину

Леонид Невзлин
29 мая 2026, 19:10
Очевидно, что РФ будет заниматься подобными провокациями против стран НАТО.
Атака дронов и Румыния / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На фоне роста числа инцидентов с участием российских беспилотников вблизи границ НАТО все остро становятся вопросы готовности Альянса реагировать на новые угрозы. Общественный деятель и публицист Леонид Невзлин анализирует случай с падением российского дрона в румынском Галаке и обращает внимание на проблемы, обнаженные этим инцидентом — от юридических ограничений до состояния систем противовоздушной обороны. Более подробно о его оценках и выводах — в материале.

Российский дрон врезался в жилую многоэтажку в румынском приграничном с Украиной городе Галац. В одной из квартир возник пожар, пострадали два человека. Минобороны Румынии сообщило, что это был российский дрон типа "Герань-2" — он же иранский Шахед.

В Бухаресте заявили, что удар российского дрона является основанием для применения статьи 4 договора НАТО о консультациях с союзниками. В Брюсселе произошедшее назвали "безрассудной и безответственной эскалацией".

Но интереснее всего в этой истории - комментарий представителя Минобороны Румынии, бригадного генерала Георге Максима, объяснившего, почему армия не сбила дрон: "Первое ограничение, которое у нас есть, — юридическое. Мы не можем вести огонь так, чтобы это затрагивало воздушное пространство соседней страны".

Он также добавил, что Румыния располагает системами ПВО, "которые были спроектированы и изготовлены до 2023 года, когда началась эта война дронов". На вопрос, почему не сработали системы Gepard, генерал ответил, что у армии существуют ограничения на размещение таких систем в мирное время, а для их установки необходимо согласие собственников и хозяйствующих субъектов.

То, что РФ будет заниматься подобными провокациями против стран НАТО, было очевидно. Альянс, вероятно, окажется неспособен даже нормально провести консультации — что Путину и нужно.

Но то, как сегодня звучат генералы европейских стран, тем более находящихся на самом краю Евросоюза и НАТО, — это уже настоящая трагедия. Системы не готовы. Мирное время. Юридические ограничения. Потрясающе.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

