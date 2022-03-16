Почему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-м

Украина – это игла для Кощея Бессмертного. И похоже, что мы эту иглу уже сломали / Reuters

Прошел 20-ый день войны за независимость Украины.

Раз в 100 лет в России происходят политические катаклизмы и революции. Как правило, революции и распад России происходят из-за военных поражений и глубоких общественно-политических разломов. Поражение Российской империи в Первой мировой войне стало причиной революции 1917 года; а глубокие общественно-политические противоречия привели к гражданской войне и приходу к власти коммунистов; еще раньше – поражение России в Крымской войне и поражение в Японской войне – надломили и опозорили Русскую монархию. Поражение в Афганистане развалило Совок, в конце концов. И чеченские войны были де факто проиграны Москвой, если бы Россия просто за деньги не купила лояльность местных князьков.

Считайте, что сейчас в России созданы все предпосылки для революции и ее распада. Особенно, когда Запад развалил российскую экономику и отключил ее от международных рынков. Сопротивление Украины – это уже военная катастрофа России и фактически ее поражение в этой войне. Более 50 тысяч убитых и раненых "русских иванов", а также коллапс экономики, это большая цена для Москвы. Чем бы ни закончилась эта война, Россия уже является стороной, которая эту бойню проиграла с большим позором.

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Распад экономики Российского Рейха уже начался. В России уже скоро будет дефолт, и это конец бизнеса и инвестиций на ближайшие 20-30 лет; несколько миллионов человек безработных; дикий рост цен на товары и услуги; дефицит; обесцененный рубль; инвестиций нет; целые секторы экономики будут разрушены и остановлены.

Россия не сможет платить своему бюрократическому аппарату, а также покупать лояльность силовиков, региональных элит и федеральных олигархов. Нет денег – нет любви к России и Путину. А если нет денег, то и не будет субсидий, субвенций и дотаций субъектам Федерации. А это автоматически запускает сценарии сепаратизма, особенно на Кавказе.

В России сейчас наблюдается чрезвычайно глубокий разлом поколений. Молодые хотят жить в западном мире, есть Макдональдс, сидеть в Инстаграм, ездить за границу, покупать айфоны и прочие блага западной цивилизации. Да, эти люди боятся, что их будут бить, но они рано или поздно выйдут на протест, или сбегут из ГУЛАГа РФ.

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Другая часть сторонников Русского Рейха – это зомбаки, которые смотрят телевизор, старые совки, которые мечтают о восстановлении СССР и махровые империалисты. И вот между этими группами будет происходить ценностный конфликт, а возможно, с привлечением оружия. Добавьте еще федеральных сепаратистов, которых будут подпитывать западные спецслужбы и арабские товарищи. Всколыхнется такая бойня, какой Россия не видела с 1917 года.

Тотальная западная блокада запустит неотвратимые процессы в экономике России. Поверьте, после сытых 20 лет на нефтяных и газовых долларах, к плохой жизни ой как сложно привыкать. Русские станут бомжами и помойщиками. Поэтому очень плавно российская интервенция в Украине потеряет свою актуальность для русского рядового фашиста, у которого не будет что жрать в холодильнике; а водочка станет тоже роскошью. Барыги, криминал, банды, дефицит, киллеры, сутенеры, наркоманы – вот это будущий социальный срез России, которая станет Евразийским Сомали.

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Россия распадется на различные национальные образования. Китай, Япония, Украина, США, Норвегия, Финляндия, Грузия, Молдова – все вернут украденные территории от Кремля. Кавказ, скорее всего, создаст Кавказский Эмират. Международные игроки проведут демилитаризацию России и вывезут атомное оружие от греха подальше.

Россия либо добровольно трансформируется через выборы, после убийства Путина. Или же ее ждет кровавая революция, в которую будут вынуждены вмешаться западные державы и Китай.

Я еще раз говорю, что Украина – это игла для Кощея Бессмертного. И похоже, что мы эту иглу уже сломали. Осталось нам выстоять и отразить последние атаки русских, и наблюдать, как падает колосс на глиняных ногах.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse