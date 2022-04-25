УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Россию постиг генералопад в войне с Украиной

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

25 апреля 2022, 06:29

Такие масштабные потери высшего офицерского состава относительно размера армии, как в войне с Украиной, Россия понесла едва ли не впервые в истории.

К войне в Украине РФ очень долго готовилась, но генералов теряет стремительно
Россия, воюя против Украины, несет беспрецедентно большие потери среди высшего военного командования / Фото Reuters

Смотрю на этот генералопад в русской армии и думаю. Такие потери высшего командования Россия понесла едва ли не впервые со времен Второй мировой войны.

А если говорить о потерях генералов и другого высшего офицерского состава относительно размера армии, то такие потери Россия понесла едва ли не впервые в истории.

Ведь если взять ту же самую Вторую мировую войну, то размер Советской армии на западной границе составлял почти 3 млн человек. За первые шесть месяцев войны армия СССР потеряла 74 генерала. Это по 12 в месяц. Или 24 за два месяца. А по отношению к размеру войска это одна потеря на 125 тысяч военных.

Читайте такжеОбстрел Одессы – или ракеты в России не высокоточные, или она сознательно метит у младенцев

А в войне с Украиной Россия потеряла десять генералов. Если учесть размер войска, задействованного для войны с Украиной, то это одна потеря на 20 тысяч военных.

То есть это говорит о том, что риск умереть для российского генерала в войне с Украиной в шесть раз выше, чем был во время Второй мировой войны!

Самое интересное здесь, что большие потери в армии СССР в первые дни войны, и в том числе генералов, объясняли неожиданной атакой немцев, к которой СССР был не готов.

Читайте такжеПослание к любителям буквы Z, или Почему кровь и позор – почти неизбежная перспектива для России

Сейчас же все наоборот. К этой войне Россия очень долго готовилась. Впрочем, даже это не помогло.

Вообще такие потери высшего офицерского состава очень показательны. Ведь времена когда командующий шел в атаку вместе со своими воинами остались в далеком прошлом. Сейчас генералы не принимают непосредственного участия в военных действиях. И такая гибель свидетельствует об очень больших проблемах в командовании армиями.

Павел Вернивский, советник главы ФПУ по экономическим вопросам

viber
война в Украине вторжение России Павел Вернивский Россия
Реклама
Популярное
Солнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаСолнечное затмение 30 апреля 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиака Зеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвахЗеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвах "Хочется кричать": в Одессе российская ракета убила молодую девушку и ее 3-мясячную дочь"Хочется кричать": в Одессе российская ракета убила молодую девушку и ее 3-мясячную дочь "По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьи"По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьи Россия на грани: почему судьба режима Путина решится до 9 маяРоссия на грани: почему судьба режима Путина решится до 9 мая
Поддержите Главред

Последние новости

06:34

Взрывы и сильный пожар на нефтебазе в Брянске: над городом - клубы дыма, огонь не могут потушить

06:29

Почему Россию постиг генералопад в войне с Украиноймнение

04:50

Доллар по 35 гривен: появился неожиданный послевоенный валютный прогнозВидео

04:20

Жуткая вода и животные: врач поведал, почему еще опасно возвращаться в Ирпень

03:40

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день неделиВидео

Реклама
03:08

Адольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для Украины

02:37

Военный эксперт рассказал, какие проблемы у России с наступлением на ДонбассеВидео

02:07

Тактика шока и трепета не сработала: Арестович объяснил, как Украина выстояла в первые дни войныВидео

01:31

Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт

00:51

Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:50

Удар по Путину: США могут ввести санкции против Алины Кабаевой - WSJ

00:36

Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и главой Пентагона: первые деталиВидео

00:11

Ракетные удары по Кременчугу: у города появилась еще одна проблема

00:06

"Да здравствует Франция": Макрон сделал важное заявление и вспомнил Украину, после победы на выборахВидео

00:03

Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из ХарьковаВидео

24 апреля, воскресенье
23:44

Оккупанты вывезли завод из Волчанска в Россию, а на его месте обустроили пыточную

23:23

Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дниВидео

23:00

Оккупантам устроили рельсовую войну: партизаны Беларуси сорвали наступление РФ на КиевВидео

22:51

"Киев все еще стоит": Байден сделал новое заявление о войне Путина в УкраинеВидео

22:44

Беженцы из Украины смогут остаться в Европе надолго - МВФВидео

Реклама
22:24

Орков "перемололи" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотню оккупантовВидео

21:59

На Пасху оккупанты обстреляли Харьков, много погибших и раненыхВидео

21:56

Последний рубеж Мариуполя: морпехи назвали способ деблокады окруженного городаВидео

21:53

Орки готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области - глава ОВА

21:49

"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в ОдессеВидео

21:34

Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на оккупантовВидео

21:26

Арестович назвал новое направление, где оккупанты сосредоточивают силыВидео

21:25

В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, их сбрасывали с самолетов

21:10

Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитполаВидео

21:03

Россия хочет засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране - WSJ

20:59

Громят авто и прокалывают шины: в Крыму украинские партизаны глумятся над Z-рашистамиВидео

20:57

Мэр Мариуполя шокировал новыми данными о потерях мирных жителейВидео

20:35

РПЦ помогает депортировать и расселять украинцев в России - СМИ

20:33

Будет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныВидео

20:29

Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по ПолтавщинеВидео

20:18

Александр Скичко и Елизавета Юрушева стали родителями в день Воскресения Христова

20:01

Британия не остановится, пока Путин не проиграет - МИД БританииВидео

19:57

Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицуВидео

19:51

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:35

Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцевмнение

Реклама
19:33

Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова

19:27

Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial TimesВидео

19:10

В Херсоне россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли мирные селаВидео

18:56

Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - ГрозевВидео

18:42

В русской глубинке устроили давку и потасовку из-за халявных пасхальных яиц

18:42

Максим Галкин распек власть РФ за ракетный обстрел Одессы: "Молитесь о мире, но посылаете ракеты"Видео

18:37

Индульгенция на изнасилования: командование разрешило оркам зверства в Украине – правозащитницаВидео

18:07

Послание к любителям буквы Z, или Почему кровь и позор – почти неизбежная перспектива для Россиимнение

17:59

Рашистов гоняет в хвост и в гриву: наводчик САУ "Принцеска" стала звездой TikTokВидео

17:50

Арестович дал прогноз, когда закончится наступление российских оккупантов и бои за ДонбассВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять