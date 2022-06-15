Почему российские Искандеры могут оказаться у границы ЕС

Если вдруг не станет Украины, всего за год Россия превратит жизнь Евросоюза в ужас / УНИАН

Европейцы и европейские политики живут в парадигме вчерашнего дня и хотят вернуться в комфортные времена.

Они ориентируются на свой электорат. Они хотят вернуть время со стоимостью газа менее 100 долларов вместо 2 тысяч долларов. Они хотят заправлять авто за 1,2 доллара вместо 2,6 доллара, как сегодня. Они хотят продолжать зарабатывать на рынке России, продавая продукцию на 100 млрд евро в год. Они хотят, чтобы инфляция была у них 1,5%, а не 8%, как сегодня.

Но у них проблема с причинно-следственными связями.

Они считают, что "надо просто прекратить стрелять". Но – Украине. Они считают, что нам нужно пойти на уступки и подарить бандитам, то есть России, часть нашей территории. Они хотят продолжать выражать "глубокое беспокойство" по поводу тысяч потерянных жизней, сидя за богатым столом, накрытым за российские деньги.

Но что будет у европейцев, если не будет Украины?

В Европу направятся новые миллионы трудовых мигрантов. И радость от дешевых трудовых рук превратится в панику и кризис. Миллионы голодных людей обрушат рынок труда еврозоны.

Печать новых денег удвоит инфляцию и приведет к разрушению привычной экономической системы.

Потеря Украины приведет к монополизации европейского рынка газа. Влияние России возрастет. Украинские хранилища газа не будут работать в пользу европейских стран.

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Агрессор получит возможность контролировать более 30% мирового рынка зерна, что приведет к новым уступкам стран Запада, но, вместе с тем, к росту нестабильности в Африке и на Ближнем Востоке.

Новые революции и войны в нефтяных и газовых регионах приведут к росту цены на газ и нефть в мире.

Агрессор, получив Украину, усилит монополию на рынке титана. Украина – это 20% мировых ресурсов. Боинг и Аэробус уже никогда не смогут отказаться от него. А, вместе с тем, промышленность и военно-промышленный комплекс Европы и США попадут в большую зависимость от России.

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У границ ЕС будут стоять российские Буки и Искандеры. Но – временно. Ведь Россия неоднократно упоминала свои аппетиты: страны Балтии, скандинавы, Польша, Варшава, Румыния... Европа превратится в ад.

И это все произойдет в течение всего одного года, если не будет Украины.

Сегодня будущее Европы и всего мира зависит от Украины и того, сможем ли мы выстоять. А для этого нам нужна помощь.

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"