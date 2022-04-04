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Почему российская армия, убегая из Бучи и Ирпеня, тащила за собой краденные трусы и сковородки

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

4 апреля 2022, 08:31

Мародерство российских военнослужащих в Украине указывает на пропасть между Россией и цивилизацией.

Между Россией и цивилизацией непреодолимая пропасть
Российские военные, убегая с Киевщины, тащили за собой не только стиральные машины, телевизоры, ковры, но и трусы, вибраторы, детские игрушки и сковородки / Reuters

Такое звериное отношение к украинцам со стороны русско-фашистских захватчиков напрямую связано в том числе с тем, что Украина живет лучше, чем Россия.

Долгие годы Соловьевы и Симоняны рассказывали оркостанскому населению, какая нищая Украина. Но эти генетические тупиковые организмы, убегая из Бучи и Ирпеня, тащили за собой не только стиральные машины, телевизоры, ковры, но и трусы, вибраторы, детские игрушки и сковородки. Все тащила эта орда к своим жадным самкам.

На этом фоне очень смешно слушать бормотание российских пропагандонов о том, что Россия после победы будет "отстраивать" Украину. Вы отстройте сначала Хабаровск, Улан-Уде и Иваново, где вы не можете своих самок в нормальные трусы одеть и нормальный телевизор или блендер купить.

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Ничего не может произвести Мародерская Федерация. Ни трусов, ни вибраторов, ни сковородок.

Не может она и накормить толком свое озверевшее население. Только пафосом. Только пафосом, прикрывающем бездуховное звериное нутро.

Пропасть между Россией и цивилизацией. Непреодолимая пропасть.

Юрий Романенко, руководитель политических проектов Украинского института будущего

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война в Украине мародерство российские военные грабежи российские войска ВС РФ Юрий Романенко
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