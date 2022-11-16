УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему россияне сознательно ударили по Польше

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

16 ноября 2022, 23:15

Россияне будут кричать со своих утюгов про перепуганный Запад и потребуют переговоров без предварительных условий.

Почему россияне сознательно ударили по Польше
Последствия взрыва ракеты в Польше

Ракетный удар по Польше более чем сознательная вещь.

Главная причина удара: показать своему народу, что коллективный Запад - трусы, которые ничем не смогут ответить на прямой удар по их территории. Вторая веская причина - шантаж Запада по принуждению к переговорам. Позволю себе высказать собственное мнение: не было бы заявлений американских чиновников о целесообразности переговоров, не было бы и этого удара. Эти заявления Путин всегда воспринимал как слабость.

Этот удар нужен рф именно сейчас, когда россияне вышли из Херсона и параллельно получили жесткую пощечину от Китая и США, которые запретили им шантажировать Украину и мир ядерным оружием. Русский народ от этого просто счастлив. Удар по ферме в Польше и потеря Херсона для россиянина вещи более чем релевантные.

НАТО проведет консультации, которые ничем весомым не завершатся. Россияне будут кричать со своих утюгов о перепуганном Западе и потребуют переговоров без предварительных условий.

Думаю, этим ударом русские не приблизили, а отдалили такие нужные им переговоры. Поэтому, к сожалению, нельзя исключать и в дальнейшем подобных провокаций (не исключено, что и с территории Беларуси). Россияне в очередной раз пробуют примитивно поднять ставки. Но второй подобный удар с большой долей вероятности отдалит даже призрачные переговоры. Хотя и не заставит запад начать направлять свои войска в Украину.

Но теперь, от поставок ПВО зависит и безопасность самого НАТО.

Источник

война в Украине новости Польши
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:15

Почему россияне сознательно ударили по Польше

22:45

"На восстановление нужны месяцы": в Раде рассказали, сколько украинцы будут сидеть без светаВидео

22:38

Роман Цимбалюк. Россияне, не торопитесь радоваться!Видеоблоги

22:34

Как стирать мягкие игрушки в машинке и вручную: "золотые" правила для разных видов

22:18

Зеленский дал пресс-конференцию: ключевые тезисы о Польше, белорусах и Путине

Реклама
22:15

"Дойдут до Лисичанска": РФ уже перебросила войска из Херсона на Донбасс – экспертВидео

21:59

Отключения света: Украина разработала параллельную сеть поставок электричества - ЗеленскийВидео

21:44

Никто не узнал актрису: звезда сериала Сваты ужаснула внешним видомВидео

21:34

Угроза нападения Беларуси на Украину: Зеленский сделал заявление о ситуацииВидео

21:07

Путин уже просит прямых переговоров – ЗеленскийВидео

20:29

"Это была не наша ракета": Зеленский отрицает падение украинской ракеты ПВО в ПольшеВидео

20:25

49-летняя Хайди Клум готовится стать матерью в пятый раз

20:20

Зеленский откровенно признался, когда закончится войнаВидео

20:10

Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружалиВидео

20:05

ПВО Израиля для Украины: Зеленский рассказал, о чем говорил с НетаньяхуВидео

20:05

Гороскоп на завтра 17 ноября: Раки будут думать о будущем, а Рыбы – нервничать

19:15

48-летняя дочь Николая Мозгового показала, как выглядела в юности

19:09

Лидеры G20 согласны подтолкнуть РФ, Китай может стать посредником между Киевом и Москвой – МакронВидео

19:03

Писали на стенах и молили о спасении: в освобожденном Херсоне обнаружили пыточную россиянФотоВидео

19:02

Наследники палачей НКВД не стесняются казнить на камерумнение

Реклама
18:52

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

18:13

Украинские военные сообщили США о попытке перехватить ракету возле Польши – CNNВидео

18:12

Дуда странно отреагировал на призыв Украины для расследования упавшей ракеты в ПольшеВидео

17:08

Ракетные удары РФ по Украине: ПВО NASAMS перехватили 100% ракет агрессора – ПентагонВидео

17:01

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

16:42

Зачем в воду для полов бросать 3 ложки соли: ответ, который удивит всехВидео

16:36

Страны НАТО передадут Украине больше систем ПВО - СтолтенбергВидео

16:23

НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство ГерманииВидео

16:08

В Украине продлили военное положение на три месяца: все подробностиВидео

15:58

Нападения на Польшу не было, Варшава пока не видит смысла запускать 4 статью НАТО – МоравецкийВидео

15:53

У Путина бесятся из-за реакции Польши на падение ракет: назвали заявления Варшавы "истерическими"Видео

15:51

Антон Wellboy потерял лучшую женщину, которую он встречалВидео

15:38

"Это не вина Украины": в НАТО прокомментировали падение ракеты в ПольшеВидео

15:35

"Выбирайте выражения!": разъяренная Лариса Долина устроила скандал в КремлеВидео

15:31

Россияне потратили три ракеты на уничтожение ресторана в селе на ЗапорожьеФотоВидео

15:25

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на то, в чем вы нуждаетесь прямо сейчасВидео

15:12

"Воюют с грудными детьми и пенсионерами": Комаров показал разрушительный снаряд в доме под ХарьковомВидео

15:03

В оккупированном Геническе пропала известная коллаборантка

15:02

Ударила украинская ракета ПВО: Данилов потребовал доказательства у ПольшиВидео

14:45

Мир погрузился в новые пятьдесят оттенков беспокойствамнение

Реклама
14:28

Белый налет на горшках с цветами: в чем причина и как с ним боротьсяВидео

14:15

В Украину несется снежная буря: ударит мороз -10 и наметет сугробы снегаВидео

14:08

Опухший путинист Басков объяснил, что уложило его в больницу

14:08

"Где-то 2-3 дня, где-то две недели": в ОП рассказали, сколько будут ремонтировать энергетикуВидео

14:05

Экс-главе НБУ Шевченко не дали подготовиться к суду, он обвинил НАБУ и САП – СМИ

13:50

Некоторые люди боятся хранить вещи на спинке стула: в чем причина

13:44

Ракета, которая упала в Польше, могла принадлежать украинской ПВО - ДудаВидео

13:42

Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый годВидео

13:23

Байден рассказал "Большой семерке" и НАТО, что ракета в Польше от украинской ПВО - ReutersВидео

13:18

Шольц: Первопричина ракетного удара по Польше - агрессивная война РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиМодный маникюрОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять