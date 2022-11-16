Почему россияне сознательно ударили по Польше

Последствия взрыва ракеты в Польше

Ракетный удар по Польше более чем сознательная вещь.

Главная причина удара: показать своему народу, что коллективный Запад - трусы, которые ничем не смогут ответить на прямой удар по их территории. Вторая веская причина - шантаж Запада по принуждению к переговорам. Позволю себе высказать собственное мнение: не было бы заявлений американских чиновников о целесообразности переговоров, не было бы и этого удара. Эти заявления Путин всегда воспринимал как слабость.

Этот удар нужен рф именно сейчас, когда россияне вышли из Херсона и параллельно получили жесткую пощечину от Китая и США, которые запретили им шантажировать Украину и мир ядерным оружием. Русский народ от этого просто счастлив. Удар по ферме в Польше и потеря Херсона для россиянина вещи более чем релевантные.

НАТО проведет консультации, которые ничем весомым не завершатся. Россияне будут кричать со своих утюгов о перепуганном Западе и потребуют переговоров без предварительных условий.

Думаю, этим ударом русские не приблизили, а отдалили такие нужные им переговоры. Поэтому, к сожалению, нельзя исключать и в дальнейшем подобных провокаций (не исключено, что и с территории Беларуси). Россияне в очередной раз пробуют примитивно поднять ставки. Но второй подобный удар с большой долей вероятности отдалит даже призрачные переговоры. Хотя и не заставит запад начать направлять свои войска в Украину.

Но теперь, от поставок ПВО зависит и безопасность самого НАТО.

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