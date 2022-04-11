Почему россиянам снова предлагают "потерпеть"

В Кремле считают, что Запад вскоре снимет санкции с РФ / Reuters

Запад откажется от антироссийских санкций, когда риски станут слишком высокими. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. Он считает, что западные страны пойдут на компромисс, как только оценят возросшие потери.

То есть, предлагается стратегия "Надо потерпеть". И тогда враги будут вынуждены снимать санкции: нет у них методов против народа, сидящего на коре дуба и корешках.

Правда, всегда возникает один и тот же вопрос: "А что, б.., если нет?" А что, если предложенная стратегия не даст никакого результата? Как быть тогда?

Вариант "стать нормальными" Косачев не рассматривает. Что, в общем-то, понятно: всегда и во все времена любой обанкротившийся режим всегда ведет себя одинаково. Он начинает проводить агрессивную политику по отношению к собственному населению и окружающим пространствам просто потому, что никакого иного способа удерживать власть, кроме создания кризисов, у него не остается.

Банкрот может существовать только в условиях мобилизации, переходя от одной катастрофы к другой.

В этом смысле вариант "стать нормальными" невозможен. Для этого у руля страны должны быть нормальные люди, понимающие, как можно жить и развиваться без уничтожения страны и народа. И наоборот — преумножая их. Нынешним это недоступно. Они вообще не про это.

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