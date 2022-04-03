Почему Россия в случае проигрыша может окопаться в Украине

Россия формирует новый фон для давления на Украину на переговорах / скриншот ТАСС

Итак, что дальше? РФ должна была отреагировать на украинские предложения, озвученные в Стамбуле? Реакции нет. А значит, это наводит на трезвые соображения относительно дальнейших действий. РФ желает отыграть сценарий войны в свою пользу по крайней мере до 9 мая, учитывая любовь Путина к сакральным датам.

1. Путин получил нейтрально-нервную реакцию российского общества на стамбульские переговоры, потом РФ вынуждена была отводить войска с Киевщины и Черниговщины.

Объективно, держать Киевскую и Черниговскую группировки со стратегической точки зрения было бы правильным и в дальнейшем, хоть они и были в разбалансированном виде, но их вывод мог стать требованием Украины, которая была передана через Абрамовича. И РФ пошла на это, потому что понимала необходимость минимизировать потери и осуществить перегруппировку.

Затем состоялась "Белгородская провокация" со складами оружия, нефтебазой, вертолетами. На самом деле, это действительно похоже на ловушку.

Кремль сознательно формирует ситуацию "унижения", "слабости", "окружения со стороны врагов" РФ. Возможно, для оправдания нового масштабного зверства, которое будет подано как ответ "сердитой и сосредоточенной силы" и принуждения к более выгодным условиям.

Путину нужно сформировать новый фон для переговоров. Нынешний ему не выгоден, рискован и формирует внутриполитические уязвимости для интерпретации российским обществом. Медийная машина Кремля вряд ли справится.

Новый фон возможно сформировать только при условии нанесения поражения, как это было в 2014-2015 гг., когда минские переговоры происходили под давлением Иловайского и Дебальцевского котлов.

2. Нас ожидает эпическая битва за Донбасс. Собственно, яростный натиск врага на Изюмском направлении и активность на юге Запорожской области указывает на желание большого окружения подразделений ВСУ, сосредоточенной на украинском Донбассе. Последние ракетные удары по Полтавской и Днепропетровской области свидетельствуют о желании уничтожить логистические цепочки поставок и помощи.

Читайте такжеТри направления, по которым будет наступать Россия: чему рано радоваться отводу войск РФА для недопущения концентрации ВСУ на Донбассе врагу нужно открыть дополнительный территориальный очаг для оттягивания сил, которое было бы более успешным чем Киевское и Черниговское направление. То есть РФ пытается сделать работу над ошибками.

Самое перспективное направление-Одесса и Николаев для "замыкания" контролируемого Приазовья с Приднестровьем. Вроде бы в ПМР начались демонстративные маневры. Правда, думаю на одесском и николаевском направлении Россию ждет очень много проблем и сюрпризов.

3. Что Россия будет делать с югом Херсонщины и Запорожчини? Здесь несколько вариантов: провозглашение очередной прокси-республики вроде Таврической или приазовской или объединение Приазовья с прокси-территориями Донбасса в квазиобразование по типу "Новороссии". Правда, электоральных, политических, финансовых ресурсов для содержания этой территории у РФ нет. Есть вариант, что контроль за Приазовьем-это крупнейший козырь Путина во время финализации переговоров.

Но вариант окапывания РФ на занятой территории не следует отбрасывать. Слишком привлекателен он для Кремля в случае неполучения преимущества во время битвы за Донбасс. Путин может превратить эту территорию в буферную зону перед Крымом и шантажировать Украину: верну, когда признаете аннексию Крыма.