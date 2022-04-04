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Почему Россия так быстро отступила от Киева

Сергей Климовский

Блогер, кандидат исторических наук

4 апреля 2022, 06:32

Потренировавшись отступать в Киевской и Черниговской областях, РФ может распространить этот опыт на Сумскую и Харьковскую области и далее до Крыма включительно.

Российские войска рвались к Киеву месяц, а отступила из Киевской области за три дня
С организацией отступления у российской армии получилось лучше, чем с наступлением, и с меньшим числом потерь

Рашисты рвались к Киеву месяц, а отступили из Киевской области за три дня. Причина – ВСУ подтянули резервы и стали готовить киевский "котёл" для этой группировки рашистов, рассредоточенной между реками Ирпень и Тетерев и его притоками Здвиж и Таль. К 1 апреля маленький "котелок" вокруг Клавдиево и Немешаево был более, чем очевиден.

Организовать нормально оборону на этой местности рашисты не могли, прежде всего, из-за её речного и болотистого рельефа. Реки Припять, Тетерев, Ирпень, Здвиж и Таль, верховья которой пересыхают лишь в середине лета, делили их войска на пять-шесть изолированных группировок. Малые и мелкие речки, типа Бучки с её запрудами, тоже внесли вклад своими топкими и труднопроходимыми берегами. Обводнённость местности резко возросла, когда в Козаровичах из-за боевых действий исчезло электричество и встали насосы, перекачивающие воду из Ирпеня в Киевское море. Ирпень единственная река в мире, воду которой приходится перекачивать в искусственное море, так как она ниже его уровня. Поскольку перекачка стала, и дамба после обстрелов дала течь, то Ирпень разлился и появились фотографии увязшей и утонувшей в нём российской военной техники.

На эти природные факторы, усложнявшие координацию действий группировок рашистов к северо-западу от Киева, накладывались ещё два – плохая логистика их снабжения, которая отчасти была результатом того, что эти группировки имели задачей быстрое наступление, а не пребывание даже в краткосрочной обороне. Генштаб России просто исключал вероятность перехода ВСУ здесь в масштабное контрнаступление. Но именно оно стало вырисовываться, когда ВСУ стянули резервы, а наступательный порыв рашистов после месяца боёв выдохся и у них возникли многочисленные проблемы.

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Контрнаступление ВСУ, начавшееся на Полесском направлении в последние дни марта, когда в Стамбуле шли переговоры, означало: в считанные дни большая часть группировок рашистов здесь до реки Припять будет окружена и уничтожена по отдельности. Совокупно это можно было бы назвать киевским "котлом".

Генштаб РФ мог парировать это контрнаступление ВСУ, начав собственное наступление на Коростень, Малин, Житомир и Волынь, но тогда возникали новые военно-политические проблемы. Прежде всего, генштаб России не был готов вести такое масштабное наступление собственными силами и требовал передачи в своё распоряжение армии Лукашенко. Кое-что для этого было сделано, но недостаточно, чтобы гарантировать успех наступлению, которое могло если не по всему фронту, то на отдельных его участках быстро захлебнуться. В этом случае наступление превратилось бы в ожесточённые бои на белорусско-украинской границе, и война распространилась бы на территорию Беларуси. Причём не в виде двух российских вертолётов, которые 1 апреля заблудились, перепутали Белгород с Харьковом и обстреляли в нём нефтебазу.

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Политические последствия неудачи этого наступления могли быть катастрофическими для Кремля. Поскольку прямое участие армии Лукашенко в войне стало бы однозначным, то в ответ на него Войско Польское могло вступить не только на Волынь для поддержки ВСУ, но и на территорию Беларуси. В том, что белорусы встретят его цветами, не сомневались во всех спецслужбах РФ, которые в конце марта вместе с охранкой Лукашенко начали карательную операцию против белорусских железнодорожников и партизан как народных мстителей. У Польши в избытке причины и юридические основания для начала такой военной операции, в частности, договор об оборонительном союзе с Украиной. Великобритания тоже участница этого договора, а особые отношения Польши с США позволяют ей не сильно оглядываться на то, когда соберётся саммит НАТО и что скажет Столтенберг.

Вступление Польши вслед за Беларусью в войну означает кардинальное изменение всей ситуации, что выходит за пределы полномочий планирования генштаба РФ и его начальника Герасимова. Ввиду этого генштаб обратился к Кремлю за указаниями и изложил свои расчёты по такой ситуации. На основе их в Кремле приняли политическое решение, что РФ и её армия пока не готовы к войне на территории Беларуси, прежде всего потому, что под угрозой срыва окажутся все наступательные операции на юге и востоке Украины, которые запланировал Герасимов. Возникнет также много новых и очень серьёзных проблем, заниматься которыми в Кремле не готовы и не рвутся. Поэтому Кремль дал указание генштабу вывести войска из Киевской и Черниговской областей, чтобы избежать их разгрома, потерь и переноса боевых действий на территорию Беларуси со всеми вытекающими последствиями, а наступление на Волынь и Житомир временно отложить.

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Отдельно подчёркивалось, что войска должны отступать быстро, избегать по возможности арьергардных боёв, особенно вблизи границ с Беларусью, чтобы не запустить ими механизм вступления в войну её и Польши. Поскольку наиболее уязвимой была их группировка возле Киева на правом берегу Днепра, то её отвод начался раньше, чем на его левом берегу и в Черниговской области, где ВСУ только 2 апреля вошли в Шестовицу по единственному сохранившемуся автомобильному мосту через Десну. Организованное отступление рашистов избавило ВСУ от сложных боёв на участке между реками Уж и Припять, где наши десантные части вышли на границу с Беларусью к утру 3 апреля и полностью освободили Киевщину.

С организацией отступления у рашистов получилось лучше, чем с наступлением и с меньшим числом потерь. Потренировавшись отступать в Киевской и Черниговской областях, они могут распространить этот опыт также на Сумскую и Харьковскую области и далее до Крыма включительно. При отступлении вылезла наружу и вся "щедрость русской души", носители которой организовали в белорусских городах Наровля, Бурынь и Мозырь базары с распродажей награбленного в Украине. Белорусы, покупающие у русских солдат и офицеров вещи, похищенные ими из квартир, магазинов, складов и с предприятий в Украине, смогут в своих рублях измерить всё глубину её щедрости.

Сергей Климовский, блогер, кандидат исторических наук

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новости Киева война в Украине вторжение России ВС РФ Сергей Климовский
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