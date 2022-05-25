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Почему Россия пытается покорить Украину руками боевых бурятов

Николай Скавронский

Коммерческий директор сети лабораторий Синево

25 мая 2022, 11:35

Империя всегда делает нищими обитателей колоний, потому что состоятельные люди не пойдут за тысячи километров умирать только за еду и крышу над головой.

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Украине придется воевать с Россией, пока империя не развалится на отдельные государства / УНИАН

Даже в очень больной фантазии мы не можем представить войну, например, Шри-Ланки против Украины, потому что эти государства расположены на других частях планеты Земля, между ними более 6000 км и абсолютно нет никаких причин для вооруженного конфликта между этими странами.

Расстояние между Киевом и Улан-Удэ примерно такое же - более 6000 км, у нас нет общей границы и украинский народ не сделал абсолютно ничего плохого бурятскому народу, но, как бы странно не выглядело это словосочетание - сейчас, фактически, идет война бурятского народа против Украины.

Сейчас против украинского народа воюют также дагестанский, тувинский, якутский, башкирский, татарский, хакасский, чеченский и многие другие народы, чьи земли расположены за тысячи километров от нас и даже не имеют общей границы с Украиной!

Как так случилось, что такая "дистанционная" война стала реальностью и что люди едут тысячи километров, чтобы убивать совершенно незнакомых им людей?

Ответ один - империя…

Любая империя, покорив другие народы, всегда начинала стирать их национальную идентичность и ассимилировать, стандартизирующие эти народы под свои новые ценности и цели, а после подавления осознания ими себя как отдельного национального этноса - империя посылала эти новые народы умирать и убивать уже за свои, имперские цели.

Если бы народы последней в мире классической архаичной империи (российской) были независимыми, имели бы свои собственные государства, построенные на земле своих предков, если бы они осознавали кто именно они есть и частью какого народа они являются - бурято-украинская война была бы невозможна ни при каких условиях.

Как и любая метрополия, Москва сделала все так, чтобы покоренные колонии обеспечивали процветание центра империи, а сами прозябали в нищете, чтобы карьера убийцы по приказу империи была гораздо более привлекательной, чем жизнь у себя дома, где нет никаких шансов ни на что.

Империя всегда делает нищими обитателей колоний, потому что состоятельные люди не пойдут за тысячи километров умирать только за еду и крышу над головой.

Если бы в Бурятии были бы такие же зарплаты и уровень жизни, как в Москве - они бы не ехали в Украину убивать и умирать.

Украина, к сожалению, тоже была такой же "бурятией" в составе российской империи много лет, украинцы тоже убивали и умирали по приказу империи за тысячи километров, например, в Афганистане. Но мы сохранили свою национальную идентичность - украинцы больше не янычары!

Читайте такжеИтог трех месяцев войны в Украине: впереди у России либо прямое поражение, либо позор отступленияМы сохранили желание жить собственной жизнью и мы хотим развивать собственное государство, в котором мы все будем жить богато и красиво - Именно поэтому и пытается империя нас убить руками своих многочисленных рабов из покоренных народов, потому что для империи независимая Украина - это бунт, это мятеж, это разрушение основы существования империи.

Что ж... если для безопасного существования успешной Украины необходимым условием является существование таких независимых государств, как Ичкерия, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Саха-Якутия и многих других новых государств и, даже, независимой Бурятии - то, похоже, "этот дождь надолго, надолго этот дождь"...но у нас нет выбора!

Наши дети еще будут свидетелями грандиозных геополитических событий мирового масштаба, а нам всем надо готовиться к следующим 90 дней войны, а потом до следующих 90... и еще 90... и еще... пока Бурятия не станет независимой.

Николай Скавронский, коммерческий директор сети лабораторий Синево

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