Почему Россия прекратит поставки газа в Приднестровье

Блокирование поставок газа в Приднестровье может в значительной степени подорвать и краткосрочные, и долгосрочные возможности России.

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Приднестровье и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Приднестровье, Молдова и газ.

Россия прекратит поставки газа сепаратистам в Приднестровье (далее - ПМР). Потому что Украина больше не будет его транспортировать, а вот альтернативного маршрута Россия отказалась. Вроде бы из-за "долгов". Но это не долги Молдовы, это долги ПМР, которые искусственно создавались и поддерживались. Что это решение означает для ПМР и Молдовы?

Краткосрочно Россия будет пытаться это использовать как рычаг давления на Молдову (где скоро парламентские выборы) и попытается создать дополнительную точку напряжения.

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ПМР на 100% зависит от российского газа, который поставляется по субсидированным ценам. Газ используется не только для бытовых нужд, но и для обеспечения работы крупных промышленных предприятий, таких как Молдавская ГРЭС - один из ключевых производителей электроэнергии в стране.

Для Молдовы в краткосрочной перспективе дефицит электроэнергии из ПМР означает увеличение импорта из Румынии. Это дорого и может быть проблемой для правительства в Кишениве. Но даже в среднесрочной перспективе это ускорит интеграцию Молдовы в энергетический рынок ЕС. Как это уже было с нами.

Политическое напряжение возрастет. И в Молове, и в ПМР. Экономические проблемы ПМР, конечно, повлияют на Молдову, а это создает риск эскалации Кишиневом и Тирасполем.

Россия может использовать этот кризис краткосрочно - для расшатывания ситуации в Молдове. Но сейчас возможности РФ влиять на Молдову (отделенную от РФ воюющей Украиной) значительно ограничены.

В случае длительного блокирования поставок Приднестровье точно получит дефицит электроэнергии, что может заблокировать работу промышленности.

Долгосрочно промышленность Приднестровья - сдохнет. И это хорошо для Украины. Главным предприятием ПМР был Молдавский металлургический завод, который работал на этом газе, а также контрабанде лома металла из Украины и - иногда - из ЕС.

Несколько лет назад большинство схем по контрабанде лома удалось заблокировать, но предприятие оставалось "бюджетообразующим" для сепаратистов, а также было дополнительным инструментом российского политического и экономического влияния. Теперь этот рычаг не будет работать.

Долгосрочно Россия потеряет. Блокирование поставок газа в Приднестровье может в значительной степени подорвать и краткосрочные, и долгосрочные возможности России влиять на Молдову и сепаратистов.

Когда Молдова и Приднестровье найдут альтернативные источники энергии (а им придется), роль России как энергетического поставщика в регион нивелируется. А экономические проблемы в ПМР усложнят контроль Москвы над местными властями, которым придется искать компромиссы с Кишиневом, Киевом и Бухарестом.

В общем, Приднестровье вынуждено будет договориться с Молдовой, Румынией и Украиной о поставках электроэнергии и газа, что усилит экономические связи между регионами и ослабит зависимость от России. Кризис может стать катализатором для политических изменений в Приднестровье, так как без экономической опоры удержать контроль над регионом будет крайне трудно.

Короче, как и во всем остальном Путин играет ва-банк. Если его короткая игра не сыграет, Россия проиграет все что строила поколениями.

Он поставил почти все столетние результаты формирования российского культурного, экономического, политического влияния на свою войну с Украиной и цивилизованным миром. И когда его режим падет, институты имперского влияния умрут вместе с ним.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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