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Почему Россия прекратила массово обстреливать Украину "Шахедами"

Александр Коваленко
23 апреля 2024, 08:10
Сокращение применения дронов-камикадзе за эту неделю составило 2,5 раза. С чем оно связано?
взрыв, шахед
Шахед / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ГСЧС

По налётам дронов-камикадзе Shahed-136 за 2/3 апреля и не только…

За три недели апреля РОВ применили 265 дронов-камикадзе, из которых было сбито 239. При этом налёты в течение третьей недели апреля резко сократились и составили 41 дрон-камикадзе из которых был сбит 41. То есть – 100%.

Сокращение применения дронов-камикадзе за эту неделю составило 2,5 раза. С чем оно связано? По всей видимости, с тем, что основная часть Shahed-136 была применена в ходе ударов Ирана по Израилю, и россия во второй половине апреля стала недополучать данные средства поражения. Это в очередной раз указывает на тот факт, что в россии нет производства готовой продукции, которая бы обеспечивала полностью потребность РОВ по ударам по Украине и сохраняется острая зависимость от Ирана.

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Применение fpv-дронов в целом так же остаётся в пределах суточного запусков 150-200 ед. С начала апреля средний показатель применения данных средств несколько раз выходил за пределы 200 в сутки, а в один из дней превысил 300 ед, но в целом это единичные случаи, которые пока не позволяют говорить о стабильной тенденции роста.

Тем не менее, даже при таком насыщении ЛБС вражескими fpv-дронами проблематика размещения средств РЭБ всех типов сохраняет свою острую актуальность.

Применение барражирующих боеприпасов "Ланцет" сохраняется в пределах неизменного среднего показателя 10 в сутки. Явных признаков наращивания применения "Ланцетов" благодаря расширению производства – не фиксируется.

В завершении стоит обратить внимание на резкий рост применения РОВ разведывательных БПЛА "Zala", "Орлан-10", "Supercam" и пр. Особенно данные БПЛА фиксируются вблизи тыловой части Украины преддверии ударов баллистическими ракетами и прочей компонентой. Тенденция негативная, но в том числе и демонстрирующая отсутствие возможности РОВ получать всеобъемлющую развединформацию для корректировки ударов иными средствами.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко Дрон Shahed-136
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