Почему Россия не собирается завершать войну?

Две цели, на которые направлены переговоры - продолжить демонстрировать, что россиян действует только сила и что Украина настроена на переговоры.

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Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, УНИАН

Стамбул. Имитация переговоров. Зачем это все?

После успешных атак Украины на российские стратегические самолеты и другие объекты, многие ожидали срыва переговоров со стороны России. Однако они едут в Стамбул, потому что заинтересованы в имитации переговорного процесса. Украина действительно хочет адекватных переговоров, но понимает, что Россия не пойдет на адекватные условия мира. Россия же пытается продемонстрировать одному зрителю, что против нее не надо вводить дополнительные санкции.

Россия не собирается завершать войну на приемлемых или компромиссных условиях. Ожидается "очередной цирк от Мединского и компании" с неприемлемыми условиями, которые Украина отвергнет и выступит со своими предложениями.

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Для Путина война является "точкой равновесия" для его режима. Возвращение экономики на мирные рельсы, возвращение военных, конверсия производства - это риски. Придется укрощать региональные элиты, которые усилились во время войны (в отличие от централизации в Украине, в России региональные кланы и корпоративные элиты окрепли, имеют частные армии, центральный контроль ослаб).

Иллюзия внешнего врага комфортна для сохранения режима Путина, хотя долгосрочно это закладывает бомбу под Россией. Чтобы выйти из войны, Путину нужна очевидная победа, которая перевесит негативные последствия, или новая война (но вести несколько войн Россия вряд ли сможет). Рискованно было начинать войну, и очень трудно из нее выйти, потому что новое равновесие уже сформировалось.

Влияние санкций и украинских ударов на Россию. Путин будет имитировать процесс, потому что для него критически важно, чтобы "Трамп" не наложил новые санкции. Российская экономика истощена, дополнительные санкции (особенно на покупателей российских ресурсов) могут ее серьезно ослабить. Вчерашние удары по "ядерной триаде" являются беспрецедентными. Россия не может быстро возродить производство этих самолетов, потому что на это уйдут десятилетия. Это серьезный психологический удар по России, потому что доказывает, что миф о бесконечных ресурсах России и ее способности воевать вечно (который живет в голове Трампа и подпитывается Россией) является мистификацией.

Если россияне выставят неадекватные условия (а они выставят), они будут выглядеть менее уверенно. Это приблизит введение новых санкций против России, о которых говорят американские сенаторы, окружение Трампа и европейцы.

У нас есть две ключевые стратегические задачи:

№ 1. Продолжать загонять россиян в петлю уязвимости. Россия уязвима -> на нее можно давить -> она становится более уязвимой -> ее можно больше поражать.

№ 2. Доказывать, что Путин не является договороспособным, и что Россия является вполне уязвимой страной. Украина действует по нормам войны, Россия отвечает атаками по гражданским. Российские угрозы ("отплатим", "увидите, на что мы способны") уже не действуют - мы уже все видели. Россия уже все применила, совершила все возможные военные преступления и ничего кардинального для усиления давления на Украину сделать не может. А на применение ЯО слишком много внешних ограничений.

Две цели, на которые направлены переговоры - продолжить демонстрировать, что россиян действует только сила и что Украина настроена на переговоры, но с позиции адекватного мировосприятия, которого у россиян нет.

Лучший результат переговоров сегодня - обмен пленными. Нормальный и ожидаемый - договорятся договариваться дальше, согласуют новую встречу; будут заявления, что россияне тянут процесс.

Что дальше? Россияне будут продолжать летне-осеннее наступление. Украина будет держаться своей стратегии - обмен минимума территории на максимум российского военного ресурса. Анонсированные инструменты давления на Россию (санкции) должны быть реализованы. Если "Трамп" и другие действительно хотят прекратить убийства, они должны лишить Россию возможности их совершать. Тренды для России являются негативными. Дополнительные санкции или военная помощь Украине могут ускорить их развитие.

Реальные переговоры состоятся тогда, когда Путин почувствует, что продолжение войны является большим риском для его режима, чем ее завершение. Ну или когда режим упадет. Украинская делегация, европейцы, Великобритания, Турция, большинство американцев это понимают. Осталось убедить Трампа и его окружение.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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