Почему Россия открыто не объявит полномасштабную войну до осени

До сентября Кремлю нецелесообразно объявлять войну блоку НАТО / Reuters

5 мая Лукашенко сказал, что он против войны, тем более ядерной. На следующий день из села Зябровки южнее Гомеля армия РФ выпустила по Украине ракету. Лукашенко снова показал: когда он говорит, что хочет мира, то миру надо готовиться к войне.

В этот же день 6 мая глава РПЦ публично молился, чтобы не началась мировая война. Это вызвало подозрения: в Кремле думают, как и когда её начать. На это указывали и заверения Пескова 4 мая о том, что Россия 9 мая не переименует в войну свою "военную спецоперацию" против Украины с целью объявить мобилизацию.

Не удивительно, что после этих молитв и заверений премьер-министр Денис Шмыгаль 6 мая заявил: Россия планирует сделать именно то, что отрицает Песков, и сослался на данные разведки Украины и дружественных стран. Вечеро того же дня Россия клялась на Совбезе ООН, что хочет мира с Украиной и даже проголосовала за резолюцию об этом, чем всех удивила и умилила генсека Антониу Гутерриша. Но это совсем не помешало России обстрелять ночью ракетами Киев и другие города.

Имеет смысл все такие заявления и связанные с ними действия накладывать на дилемму, которую с конца марта стремятся решить в Кремле и смежных зданиях: объявить всему миру войну или сепаратно договориться с правительством Украины о мире в обмен на передачу РФ территории Крыма, Донецкой, Херсонской, а также части Запорожской и Луганской областей. От части Луганской области за р. Северский Донец в Кремле в принципе готовы отказаться, если сепаратные переговоры не слишком затянутся.

В данный момент эту дилемму Кремль намерен решить таким способом: шантажировать угрозой ядерной войны и изматывать атаками Украину, принуждая к отказу от территорий. Переименовывать "спецоперацию" в войну и объявлять на этом основании мобилизацию в РФ, ещё и 9 мая, совершенно не нужно.

Делать это в такой выходной день – не просто плохой тон, но и плохой знак. СССР воевал с Афганистаном 10 лет тоже под видом "спецоперации интернационального долга" и не прибегал к массовой мобилизации. Сейчас Кремль имеет не меньше административных и финансовых инструментов для этого, а волновать обитателей РФ словом "мобилизация" нецелесообразно. Население исходит из того, что Россия воюет с Украиной уже 8 лет, и как-то обходилось без всеобщей мобилизации. Если сейчас она нужна, то значит всё плохо и может стать ещё хуже. Такие умонастроения Кремлю ни к чему.

Перегревать население пропагандой тоже вредно, лучше держать его просто в тонусе, что Кремлю пока удаётся. Перегрев пропагандой имеет свои недостатки.

Поэтому спецоперация в войну переименована не будет, ни 9 мая, ни после него. Во всяком случае до сентября, и то маловероятно. Мобилизации, если очень нужно, можно проводить и без объявления войны, вводя чрезвычайное или военное положение только в приграничных областях, а не по всей России. Юристы это обоснуют.

Анализ биографических данных пленных и погибших российских солдат, при всей его неполноте, показывает: среди них непропорционально и крайне мало жителей Москвы и Петербурга. "Третий Рим", как и "первый" древний Рим, стремится отправлять на войну не жителей обеих столиц, а плебс из имперских провинцией и таких "варваров" как чеченцы, дагестанцы и буряты. Этого вполне достаточно, чтобы держать Украину в напряжении, и не напрягать столицы. Срочно менять эту схему нет необходимости: в распоряжении Кремля всё ещё огромные мобилизационные ресурсы, несравнимые с возможностями Украины. Свою лепту вносит и Лукашенко, отвлекая часть сил ВСУ разговорами, что с территории Беларуси никогда больше не начнётся война.

Читайте такжеЧего ждать от Путина: три сценарияЕсть и та проблема, что Антирашистская коалиция из сорока стран может воспринять торжественное объявление Кремлём войны Украине как основание оказать помощь уже не только поставками оружия.

Байден отнюдь не случайно заявил, что подпишет ленд-лиз 9 мая – это предостережение Кремлю. Суть его: пока лишь ленд-лиз, но если перейдёте "красные линии", то получите войну уже не только с Украиной. Вступление в войну армии Лукашенко – одна из таких линий. Недавнее интервью было способом выяснить, готов ли он в ближайшее время её перейти. Лукашенко старался заверить, что не готов.

Кремль тоже не готов к войне с коалицией из сорока стран, встречавшихся в Рамштайне, при том, что в мае ретивые пропагандисты попытались бежать впереди паровоза и стали говорить: РФ в Украине воюет не столько с украинцами, как со всем блоком НАТО, поэтому всё так медленно. НАТО – это не шуточки. Но Кремль такие разговорчики в строю быстро пресёк.

Объявлять войну НАТО летом, когда в РФ началось скопление газов, глупо. Это удобней делать перед отопительным сезоном. Поэтому 5 мая "Газпром" гордо заявил: отныне немцы могут рассчитывать только на газ по одной трубе "Северного потока-2", так как вторую трубу он переориентировал на нужды РФ. Если не считать это просто словоблудием "Газпрома", то такое заявление может означать лишь одно: вторую нитку "СП-2" он тоже заполнил газом, поскольку хранить его в РФ негде.

"Газпром" нашёл оригинальное применение "СП-2" как хранилищу избытка газа и назвал это переориентацией трубы на россию. Но есть одно неудобство, – перегнать весь газ из неё обратно в РФ он не сможет и это занятие обойдётся ему дорого. В политическом аспекте его заявление означает, если Германии зимой срочно понадобится много газа, то "Газпром" его поставить не сможет. Точнее сможет, но за очень большие деньги, так как оторвёт от себя. Шантаж Европы газом продолжается.

Читайте такжеКремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днейНемцы к этой фазе газовой войны тоже готовы. "Газпром" со 2 апреля после обысков в его офисах в Германии официально ушёл из всех своих "дочерних" фирм в Европе. Не захотел, чтобы его менеджеров привлекли к суду за экономические преступления и посадили. Немцы не конфисковали и не национализировали его "дочку" "Газпром Германия" и даже не уволили весь её менеджмент. Они ввели в неё своих наблюдателей с правом увольнять менеджеров и давать им указания, что те должны делать. Сейчас их обязали до осени наполнить хранилища газом до приемлемого уровня. Этот режим сохранится до 30 сентября и, если менеджеры не справятся с поставленной им задачей, то на них и "Газпром Германию" обрушатся оргвыводы и ещё что-то неприятное.

РФ и летом будет продолжать свою газовую войну с ЕС, но аккуратно, так как природа на стороне Европы. Всплеск её произойдёт после сентября. Поэтому Кремлю нецелесообразно до сентября объявлять войну НАТО и переименовывать "спецоперацию" в войну с Украиной. "Чекисты", как правящая группа в РФ, поставили задачу военным до сентября убедительно разгромить ВСУ, а ведомству Лаврова – добиться сепаратного мира с Украиной. Совковая психология вызвала в обоих ведомствах привычный аврал к 9 мая, но "чекисты" успокоили их, что на этот раз пороть горячку не надо. В конце апреля из Кремля в СМИ была "утечка", что "военная спецоперация" может завершиться к сентябрю, а затем последовало разъяснение для совсем бестолковых: грандиозных побед к 9 мая не будет.

Благословение дано только на имитацию обстрела окружённым полком "Азов" парада в Мариуполе, почему оккупанты и сгоняют на него толпу, трупов и крови им надо побольше. Пушилин целомудренно парад в Донецке отменил, так как точно знает: за ним лично реально прилетит снаряд, как только он залезет на какую-то трибуну. В Донецке сейчас самое опасное место – быть на улице рядом с Пушилиным.

Кремль стоящую перед ним дилемму пока решает так: до сентября принуждаем Украину к сепаратному миру, а если не получится, то там посмотрим, может объявим войну НАТО и всё остальное. Поэтому Лавров периодически намекает СМИ, что его группу переговорщиков во главе с Мединским в Стамбуле надули: обещали подписать мирный договор и территории официально отдать в обмен на вывод оккупационных войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей, но не выполнили. Теперь у лаврова задача, как заставить Банковую более надёжно договориться с ним о капитуляции.

Помочь ему в этом может только министерство Шойгу, если нанесёт серию поражений ВСУ. У министерства Шойгу своя главная задача: окружить и уничтожить "старую гвардию" ВСУ в зоне ООС, которая свыше 70-ти дней не даёт рашистам существенно продвинуться в Донецкой области, а также занять Славянск, Северодонецк и Краматорск.

Пока министерства Шойгу и Лаврова озадачены всем этим до сентября, "чекисты" крутят свою спецоперацию "ядерный шантаж", сюжет которой взят с американского фильма "Не смотрите вверх". В нём к Земле летит гигантская комета, которая может расколоть планету. В итоге это и происходит из-за ошибки правительства США, часть которого вместе с группой избранных в последний момент покидает Землю на космическом корабле.

После всего, что Кремль и росСМИ за полгода наговорили о ядерной войне, подкрепив эти разговоры недавними ядерными учениями в Калининградском анклаве, РФ воспринимается именно как такая комета, собравшаяся уничтожить жизнь на планете. Анонс пролёта 9 мая над Красной площадью самолёта "судного дня", с борта которого Путин и его бригада будут руководить процессом ликвидации Земли и России, идентичен финалу фильма "Не смотрите вверх".

Читайте такжеСами напросились: почему Украина выиграет в атаке на армию РФОдно отличие - Рогозин не построил для "чекистов" и олигархов космический корабль, на котором они смогли бы покинуть планету. Поэтому они будут летать на самолёте "судного дня" и искать место в Заполярье или остров в Тихом океане, где можно сесть, когда у них закончиться топливо. Москва, покрытая ядерным пеплом, вряд ли для этого подойдёт, если, конечно, всё пойдёт по плану. Но может опять пойти не по плану и тогда придёт садиться на её пепелище, если вообще удастся взлететь.

Нельзя давать россиянам не только передовые технологии, но и смотреть политическую сатиру западного производства, у них возникают бредовые идеи, что оказывается так тоже можно было. Хватает и того, что один вдумчивый финн когда-то перевёл "Капитал" Маркса на российский язык, и ничего хорошего из этого не получилось.