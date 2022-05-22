Почему Россия не изменится, даже если Путин исчезнет

В России тот, кто против крови и войны, считается национал-предателем / Reuters

Главная проблема с "хорошими русскими", о которых у нас так любят говорить, заключается в том, что, независимо от того, действительно ли они "хорошие" или "не хорошие". В своей стране они все равно – никто.

Они сейчас могут каяться или, наоборот, "качать права", выдумывать новые форматы "духовного единения", мечтать о "ценностях", но это не будет иметь никакого значения.

Любой человек с минимальным пониманием ценностей ХХІ века чужд на территории Московщины.

Вот Путин – это настоящий московит. И все эти упыри из Госдумы РФ. И похитители унитазов, насильники и убийцы из российской армии. И дебильные "звезды" российского шоу-бизнеса. Вот они – настоящие московиты.

Их большинство, они в России доминируют и будут всегда доминировать. Пока эта "цивилизация" не исчезнет.

Даже если завтра бункерный дед подохнет, это ничего там не изменит. Назначат другого упыря, заставят всех верить, что этот упырь – богоизбранный упырь, упырь-собиратель земель, упырь-гений. И все будет прекрасно. Даже если он когда-то и не выглядел упырем, он будет вынужден им стать.

Читайте такжеРасплата России будет страшной: война ворвется в каждый российский дом и семью

Все, чего русские хотят – это кровь, это убийства, это уничтожение всего. Все, кто этого не хотят – это действительно "национал-предатели", потому что они вынуждены стоять против собственного дикого племени и искать себе убежища в других человеческих сообществах.

Даже если завтра они объявят о новую "перестройку", то содержательно в РФ тоже ничего не изменится.

Читайте такжеМиф о силе армии России рассыпается: почему РФ проигрывает войну в Украине

Короче говоря, "хорошие русские", если они хоть немного "хорошие" – уже не "русские", и для восприятия московитов ничего не значат.

Петр Олещук, политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко