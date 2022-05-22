УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Россия не изменится, даже если Путин исчезнет

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

22 мая 2022, 16:38

Не будет Путина – россияне назначат другого упыря. Причем, даже если этот человек когда-то и не выглядел упырем, он будет вынужден им стать.

В России тот, кто против крови и войны, считается национал-предателем / Reuters

Главная проблема с "хорошими русскими", о которых у нас так любят говорить, заключается в том, что, независимо от того, действительно ли они "хорошие" или "не хорошие". В своей стране они все равно – никто.

Они сейчас могут каяться или, наоборот, "качать права", выдумывать новые форматы "духовного единения", мечтать о "ценностях", но это не будет иметь никакого значения.

Любой человек с минимальным пониманием ценностей ХХІ века чужд на территории Московщины.

Вот Путин – это настоящий московит. И все эти упыри из Госдумы РФ. И похитители унитазов, насильники и убийцы из российской армии. И дебильные "звезды" российского шоу-бизнеса. Вот они – настоящие московиты.

Их большинство, они в России доминируют и будут всегда доминировать. Пока эта "цивилизация" не исчезнет.

Даже если завтра бункерный дед подохнет, это ничего там не изменит. Назначат другого упыря, заставят всех верить, что этот упырь – богоизбранный упырь, упырь-собиратель земель, упырь-гений. И все будет прекрасно. Даже если он когда-то и не выглядел упырем, он будет вынужден им стать.

Читайте такжеРасплата России будет страшной: война ворвется в каждый российский дом и семью

Все, чего русские хотят – это кровь, это убийства, это уничтожение всего. Все, кто этого не хотят – это действительно "национал-предатели", потому что они вынуждены стоять против собственного дикого племени и искать себе убежища в других человеческих сообществах.

Даже если завтра они объявят о новую "перестройку", то содержательно в РФ тоже ничего не изменится.

Читайте такжеМиф о силе армии России рассыпается: почему РФ проигрывает войну в Украине

Короче говоря, "хорошие русские", если они хоть немного "хорошие" – уже не "русские", и для восприятия московитов ничего не значат.

Петр Олещук, политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко

война в Украине вторжение России российское вторжение Петр Олещук Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:02

Украинцам грозит две вспышки смертельной инфекции из-за войны

17:59

"Шаг к завершению войны": астролог назвала самый опасный период агрессии РФ

17:30

Процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 20 лет – МИД ФранцииВидео

17:29

РФ точно попала в реку на Днепропетровщине: денацифицирована рыбаВидео

17:27

Денежное везение и большой куш: три знака зодиака не коснутся проблемы с финансами в июне 2022

Реклама
17:12

Запад может дать Украине РСЗО типа MLRS и HIMARS с дальностью пуска до 300 км – ЖдановВидео

17:10

На Украину налетит циклон Emmelinde: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

16:58

Во Франции Путина назвали "разжигателем войны" и пообещали помочь выгнать оккупантов из УкраиныВидео

16:54

Жительница Курской области в бешенстве из-за "хлопков" и просит Путина закрыть небоВидео

16:47

Служащий ВСУ стал Заслуженным артистом Украины

16:40

"Как из гроба вылезла": Оля Полякова со слезами на глазах шокировала признаниемВидео

16:38

Почему Россия не изменится, даже если Путин исчезнетмнение

16:35

"Путин – черт!": ученица в РФ на школьной "линейке" заявила в микрофон о поддержке УкраиныВидео

16:28

Под 100 гривен за килограмм: в Украине прогнозируют дефицит и рекордное подорожание гречкиВидео

16:02

Разведка ФРГ установила, что за РФ в войне против Украины воюют неонацисты – SpiegelВидео

15:58

"Заходят ДРГ": у Лукашенко заявили об украинских "диверсантах" в БеларусиВидео

15:50

Украинка проучила школьника из РФ, который призвал использовать против Украины ядерное оружиеВидео

15:42

Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:34

День Конституции Украины 2022: когда отмечаем и будет ли выходной

15:33

Роман Цимбалюк. Когда закончится война?Видеоблоги

Реклама
15:32

Уничтожили целую роту с танками: ВСУ разбили войска РФ в неравном бою под ГорловкойВидео

15:27

"Путинский привет" Зеленскому и Дуде: РФ нанесла мощный ракетный удар по УкраинеВидео

15:15

"Уступки поставят войну на паузу": у Зеленского назвали условие для переговоров с РФВидео

15:07

В Украине до 23 августа продлили всеобщую военную мобилизациюВидео

15:06

Самый вкусный мясной рулет с сыром из лаваша: невероятно простой рецептВидео

14:56

Поседевший Максим Галкин впервые вышел на связь после критики войны в Украине

14:37

Украинские пилоты героически прорывали блокаду Азовстали: такого не делала ни одна армия мира

14:30

В РФ оскандалились с новым фейком – выдали фанатов Путина на Херсонщине за иностранных журналистовВидео

14:27

Расплата России будет страшной: война ворвется в каждый российский дом и семьюмнение

14:10

Техника враз стала грудой металлолома: ВСУ ярко уничтожили врага беспилотником и пушкой "Пион"

14:04

Путин потерпел поражение в боях за Киев и Харьков и оказался изоляции – The TelegraphВидео

13:48

MELOVIN "припечатал" гомофобку Федишин, припомнив ее историю с ОПЗЖВидео

13:48

"Никто не может нарушить наше единство": Дуда и Зеленский выступили в Раде с яркими речамиВидео

13:31

Взлетел на воздух с экипажем: ВСУ впервые в истории уничтожили один из мощнейших минометов РФ ТюльпанВидео

13:09

"Референдумы" на юге Украины станут провалом: в Киеве разнесли планы РФ по "республикам"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 мая 2022: Близнецам – испытания судьбы, Девам – неожиданные деньги, Стрельцам – вещие сны

12:46

"Сдохнет в муках": в Энергодаре партизаны устроили мощный взрыв в подъезде "народного мэра"Фото

12:46

Украина сама деблокирует Черное море: в ОП сказали, что для этого нужноВидео

12:39

Радоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

12:23

"Мы жалеем их": пропагандистка Симоньян рассмешила отмазкой о провале армии РФ в УкраинеВидео

Реклама
12:17

Бойцы ВСУ из ПЗРК Stinger уничтожили истребитель РФ Су-25 в Луганской областиВидео

12:02

"Не хватает фур": Брежнева показала, как собирает гуманитарку для украинцев

11:43

Войска РФ усиливаются к северу от Харькова и на восток к Изюмскому направлению – ISWВидео

11:37

Миф о силе армии России рассыпается: почему РФ проигрывает войну в Украинемнение

11:17

В Турции проректор ХНУ им. Каразина убил своих детей и ранил женуФото

11:15

"На звания не посмотрю": Потап обещает разобраться с народным артистом Украины Басковым

11:07

Голливудская звезда на Каннском кинофестивале поддержала Украину упоительным сине-желтым нарядомВидео

10:52

Войска России атаковали Северодонецк с 4 направлений: ВСУ отбили удар врага – ГайдайВидео

10:32

"Украинцев бросают на украинцев": Арестович назвал потери среди мобилизованных в "ЛДНР"Видео

10:05

Украина требует оружия: разговоры с РФ не помогут, надо вернуть ее в адекватное состояние – ПодолякВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять