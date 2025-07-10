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Почему Россия наносит массированные удары по Киеву

Роман Свитан
10 июля 2025, 22:03
76
Чтобы минимизировать эти возможности противника, мы должны выстроить многоэшелонированную противовоздушную оборону столицы.
Удар по жилому дому в Киеве
Удар по жилому дому в Киеве / t.me/Klymenko_MVS

Массированные атаки на Киев - это террористическое давление в чистом виде. Так Россия реализует поставленную перед собой задачу – геноцид, то есть уничтожение украинской нации и народа.

Украина вступила в переговоры с Россией, но, на мой взгляд, не нужно было этого делать. С террористами в переговоры никто никогда не вступает, потому что они начинают убивать заложников, когда понимают, что их где-то кто-то слушает. Но для начала они создают площадку для коммуникации, выдвигают на ней свои требования, а дальше убивают заложников, добиваясь выполнения этих требований. Вот в таком режиме сейчас работает Россия.

При этом Россия наносит массированные удары в основном по Киеву, поскольку он является местом компактного проживания украинского населения. Потому я и говорю, что это терроризм РФ в чистом виде, ведь она стремится поразить как можно больше мирного населения Украины. Поэтому Киев и выбран главной точкой приложения силы.

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Однако я бы не сказал, что Киев не прикрыт. Это не так. Как раз Киев прикрыт лучше всего. Просто у россиян есть механизмы, которые иногда проламывают нашу оборону.

Чтобы минимизировать эти возможности противника, мы должны выстроить многоэшелонированную противовоздушную оборону столицы. Причем сначала она должна создаваться для страны в целом – вдоль линии фронта. Для этого нужно развернуть корпусные механизмы ПВО и передать туда бо́льшую часть, если не все мобильные группы, усилив их ПЗРК, ЗРК малой дальности, ЗУ и пулеметами, чтобы они могли снимать все, что движется в нашу сторону на высотах до 4-5 км. А вот все, что пройдет на бо́льших высотах, а это могут быть только реактивные российские беспилотники типа "Герань-3" или крылатые ракеты, способные подняться на высоту более 5 км, или какая-то авиация, должно сбиваться уже внутри страны с помощью ЗРК средней и большой дальности, а также авиацией. Причем авиацию нужно выстраивать этажеркой: вверху скоростные и высотные истребители типа F-16, МиГ-29 и Су-27, чуть ниже – легкомоторные штурмовики. Такие штурмовики нужно закупить или сделать. Возможность сделать таковые у нас есть. Например, у нас есть неплохой легкомоторный самолет Аэропракт – если повесить на него пулеметную гондолу и ночной прицел, получится неплохой истребитель российских беспилотников, по крайней мере, низкоскоростных и маломаневренных.

Роман Свитан, специально для Главреда

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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