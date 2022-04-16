Почему России стыдно признаться, что ее "Москву" сожгли "Нептуном"

Ракета Нептун / УНИАН

Российская пропаганда начала разгонять тезис о том, что "Украина со своими Нептунами не имеет никакого отношения к затоплению РКР Москва", пытаясь таким образом свести к минимуму негативные морально-психологические последствия для своего населения и личного состава армии факта утраты черноморским флотом своего флагмана.

Да, вы правильно поняли - "Гарпуны", поразившие крейсер "Москва", в реальности выплыли именно из этой информ-гавани. Хотя инициаторам этого трэша было прекрасно известно, что на момент ракетной атаки их крейсера никакими Гарпунами у Украины даже не пахло. Причём это легко и непринуждённо доказывалось.

Более того, было вполне очевидно и понятно почему российские информационщики решили использовать именно ПКР "Гарпун" для своей ИПСО [информационно-психологической операции]. Ведь о возможности их поставки в Украину говорили за пару дней до этого британские официальные лица. Опять-таки, внезапный визит британского премьер-министра.

Других кандидатов, даже "приблизительных", кроме украинской ПКР "Нептун", на роль вундерваффе, поразившего флагман их черноморского флота, в этом районе просто не было.

Попервах, россиянам и в голову не пришло, что можно извращать сам факт атаки против их крейсера (думаю, опасались появления результатов фиксации пусков зарубежными "средствами объективного контроля"). Поэтому, в первые часы после неё, они решили "вплести" во всю эту историю именно ПКР "Гарпун".

Но после того, как наши западные партнёры решили "не обострять ситуацию", попридержать эти самые "результаты объективного контроля". Эти мудилы осмелели и задвинули эти самые ПКР "Гарпун" в чулан.

Дальше начались танцы с бубнами в виде "хлопков, самовозгарающихся крейсеров и самодетонирующего боезапаса" и даже активно и неосторожно курящего экипажа, раскидывающего окурки на корабле в нерегламентированных местах.

Однако оставим пока этот бурный полёт мысли российских информвойск, вынужденных "по ходу дела" реагировать на быстро меняющуюся обстановку. Лучше поговорим о том, как они пытаются "нивелировать" информационно-психологические последствия этого своего эпического военно-морского зашквара.

Читайте такжеОчевидный знак: почему гибель крейсера "Москва" - это конец ПутинаПосле того, как стало понятно, что весьма увлекательные истории с самовозгорающимися и самодетонирующими крейсерами не налазят даже на самую тупую башку россияне и вспомнили, что сначала же вроде шла речь "за гарпуны".

Нынче по их каналам и пабликам активно разгоняется тезис о неких очередных "британских ракетах и группе британских специалистов", которые якобы и устроили их флагману ракетную побудку. Иногда, впрочем, мелкают и "американские специалисты", а местами даже и "французские".

В общем, "это всё злобные НАТОвцы" и прочие вражины "скрепненького рая". Такой посыл, позволяет кацапам решать в информационном поле двуединую задачу:

Приглушать чувства стыда и позора у собственных подданных от осознания факта "нас хохлы нагнули..." (ибо очень много лет подряд скрепонутому населению роспропагандой внушалось чувство превосходства и величия по сравнению с какими-то там "хохлами"). Мол, на самом деле это были "не хохлы".

Одновременно вбрасывать в наше информационное пространство тезис о "неспособности" наших военных самостоятельно организовать и провести такую сложную операцию. Мол, по-умолчанию это были некие секретные "британские специалисты". Кроме этого, такая постановка вопроса продолжает "стратегическую" информ-тему по засеванию семенами вражды и недоверия между, собственно, украинским народом и его властью. Что, априори, весьма и весьма актуально для кацапов во время ведения активных боевых действий.

И всё бы ничего, но у нас таки нашлись некоторые весьма немногочисленные хомяки, не говоря уже за самих кацапов, которые заглотнули "просто объясняющий" историю с крейсером информпосыл родом из информзакромов российских спецслужб, если бы не одно "но".

Кацапов, как всегда, подвели их лень, рукожопость и невнимание к деталям и нюансам. Как оказалось, если на Расеюшке все эти тезисы про злобных натовцев в купе с "англичанкой", которая, как известно, не переставая гадит лично каждому кацапу на голову заходят весьма и весьма отлично, то с украинской аудиторией вышла тотальная "засада". Оказалось, что украинцам в основной массе своей важен сам факт затопления мешавшей нам ракетной россо-лохани и "абсолютно по барабану" от чего именно лаптеногий крейсер перешёл в разряд элемента подводного пейзажа. По крайней мере, внешне (ибо мы все прекрасно знаем, что на самом деле "это наши...").

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А всё почему? А потому что долбоящеры на болотах или ленятся, или не умеют анализировать нашу социальную психологию, а также особенности нашего менталитета, особенно в контексте войны с ними. Им всё кажется, что мы до сих пор такие же как они. По крайней мере, психологически.