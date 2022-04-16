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Почему России не удалось подавить Украину в одно касание

Алексей Копытько

блогер

16 апреля 2022, 19:23

Россия до сих пор не перешла к тотальной атаке. Она уже две недели концентрирует силы и вынуждена пересматривать свой замысел, снижая планку.

Украина, Россия
Силы Украины и России в войне сравнялись / ua.depositphotos.com

Что показали 50 дней войны. Если грубо упрощать, то схема примерно такая.

Россия – иерархически устроенное государство, с очень слабыми горизонтальными связями при отсутствии субъектного гражданского общества. То есть общества, способного действовать по своей воле, не обязательно совпадая с курсом власти.

Украина – совершенно иная. Главное отличие: наше общество – это самоорганизующаяся и самомобилизующаяся сила, на которую можно опереться в трудный момент. Далеко не всё, но значительная его часть.

Когда началась эскалация, на Украину обрушилась не вся Россия. А лишь небольшая часть ресурсов её иерархично устроенного организма. Для России эта война – ненародная, неотечественная. Она затрагивает основную массу людей только через телевизор. Не мобилизует социальные связи, не мобилизует (как минимум – пока) общество. К тому же она неправедная.

В Украине – всё наоборот. Это отечественная, национально-освободительная война за правое дело. За выживание.

Нельзя сказать, что у нас мобилизовались для отпора врагу прям все. Часть сбежала, часть пассивна. Но если составить подобие формулы, то в войне участвует примерно 1/20 часть России против примерно 1/7 части Украины. Т.е., если очень условно – то силы примерно сопоставимы. Только они разной природы. Против российской иерархии воюет структура, где очень много сетецентрических самоорганизующихся элементов.

Читайте такжеТри отвлекающих маневра: как Путин пытается открыть второй фронт в УкраинеНадо отметить, что лучшие российские подразделения также организованы по сетецентрическому принципу.

Принципиальное отличие сети – решения принимаются на уровне небольших групп, полномочия делегированы, ресурсы – автономны, многое зависит от инициативы. Но основная масса российской армии – это деревянная советская иерархия.

У нас же и общество, и власть, и армия пронизаны сетевыми структурами. Госструктуры оперируют значительно большими ресурсами, но общество значительно мобильнее. Там, где власть подтормаживает, граждане самостоятельно организовываются и как муравьи или пчёлы воюют за свою страну. Это создаёт большой элемент бардака и нерационального использования ресурсов. Но в критические моменты срабатывает как идеальный иммунитет.

При сохранении управляемости страной такую оборону Украины при нынешнем масштабе задействованных ресурсов Кремль сокрушить не сможет.

России не удалось подавить нас в одно касание. Силы примерно уравновесились. Дальнейшие события будут определяться такими факторами.

Ресурсы украинского государства истощаются. Ресурсы активной части украинского общества, уже вовлечённой в оборону, истощаются. Мы будем способны сопротивляться, если улучшим координацию имеющихся ресурсов и проведём дополнительную мобилизацию (условно - до 2-3/7). Также мы всё сильнее будем зависеть от иностранной помощи.

Россия при текущем масштабе вовлечённых ресурсов победить нас не сумеет. Единственный выход – проводить мобилизацию, прекращать играть в "спецоперацию" и "ограниченный контингент". Вопрос в том, какую часть своих потенциальных ресурсов сможет мобилизовать и обрушить на нас российская иерархия.

Если мы будем тормозить, Запад будет тормозить, а Кремль сможет мобилизоваться – нам крышка, Россия задавит массой.

Если же в России будут проблемы с мобилизацией (мы очень стараемся, чтоб они были), а мы станем более динамичными, чтобы лучше проецировать силу, и вовремя получим необходимую помощь, то мы выгоним оккупантов как минимум на границы по состоянию на 23.02. И начнём методично их добивать.

(Я призываю посмотреть на Донбасс и трезво оценить ситуацию. Россияне 50 дней штурмуют нашу линию обороны превосходящими силами. Они положили тысячи людей, но задачу до сих пор не решили. Но ведь на их стороне такая же линия обороны, которую придётся штурмовать нашим войскам. Загадывать заранее – не стоит. Ситуация покажет).

Читайте такжеРоссия не научилась вести настоящую войну, или Почему утонул крейсер "Москва"Если же ни мы, ни Россия не сможем обеспечить перевес за счёт количества или качества – война затянется к обоюдному истощению. В мире есть сторонники такого сценария. Но это точно не Украина. Потому что война – на нашей земле. Гибнут наши люди, наши города в руинах, наши дети получают травму и теряют время.

Отсюда прикладные выводы.

Первый. Никакой грызни внутри. Грызня – враг координации.

Второй. Перестраиваемся на военные рельсы. Это не значит всем немедленно идти в армию. Это значит понять, как вы будете выживать, с расчётом, чтобы часть личных ресурсов (времени, комфорта, денег) резервировать на оборону/жизнь в условиях войны. Переждать не выйдет. Издержки будут у всех. Вспомните, как умели планировать ресурсы наши бабушки, какой запас прочности они умели создавать.

Третий. Не изнуряем себя без необходимости. Находим время и занятия для отдыха/переключения. Иначе неизбежно начнём болеть. А болеть нельзя. Не задалбываем окружающих. Вы можете не знать, почему брюзжит вот эта неприятная русско/украиноязычная тётка. Она могла вчера кого-то похоронить. Или почему вот этот громила в тылу. Он мог вчера выжить в аду и сейчас на грани от того, что видел. Если ситуация не требует реакции, так и не лезьте. После победы расскажете всем, как они ошибаются и неправильно живут.

У нас пару дней были хорошие новости. У нас будут плохие новости. У нас есть потери. Но вы сами можете видеть – Россия до сих пор не перешла к тотальной атаке. Она уже две недели концентрирует силы и вынуждена пересматривать замысел, снижая планку. Мы все её к этому вынуждаем. Давайте на этом и сконцентрируемся.

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война в Украине Алексей Копытько
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