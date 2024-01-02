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Почему РФ выпустила по Киеву 10 ракет "Кинжал", а не 12

Александр Коваленко
2 января 2024, 16:10
На сегодняшний день ВПК россии может только обслуживать и ремонтировать МиГ-31.
Кинжал, МиГ-31К
Кинжал / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Насчёт Х-47М2 "Кинжал"...

Точнее, не совсем о них, но всё же, касательно. Сегодня по Киеву выпустили 10 ракет данного типа и все 10 были сбиты. И да, это крупнейшее единовременное применение данных ракет.

Но, почему 10, а не 12?

видео дня

Данный вопрос у меня возник в связи с тем, что носителей Х-47М2 "Кинжал", перехватчиков МиГ-31К, всего эскадрилья - 12 перехватчиков. Так, если запускаете 10, отчего же не 12 уж?

Дело в том, что в декабре 2022 года в Беларуси было зафиксировано возгорание двигателя одного из российских МиГ-31К. А в начале 2023 года другой МиГ-31К был эвакуирован из РБ для ремонта.

Фактически, один из МиГ-31К так и не вышел из ремонта, а у второго регулярный помпаж двигателя, что делает выполнение боевых заданий рискованным занятием. И сегодняшний пуск 10 ракет, вместо 12, лишь подтверждает эту информацию.

Напомню, что перехватчики МиГ-31 производились с 1975 по 1994 года, то есть, самому новому из них 29 лет. После прекращения производства истребителей постепенно было свёрнуто и серийное производство двигателей Д-30Ф6. На сегодняшний день ВПК россии может только обслуживать и ремонтировать МиГ-31 и его узлы, а количество запчастей и узлов на хранении болезненно уменьшается, с учётом активности полётов данных самолётов.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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