Почему РФ выбрала новую тактику обстрелов

Одним из решений проблемы могут стать системные и результативные удары по местам базирования носителей КАБов.

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Применение КАБ за первую неделю мая…

За первую неделю мая авиация РОВ применила около 900 КАБов с пиковым суточным показателем с 3 на 4 мая – 134 КАБ.

В целом, средний показатель применения КАБ сохраняется на уровне 120 в сутки.

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Наиболее интенсивной локацией применения КАБ остаётся Донецкая область, особенно районы сёл и н.п. Новоалександровка, Калиново и Тарасовка. За сутки здесь фиксируется в последние дни до полусотни применений КАБ.

Так же, регулярные удары наносятся по Харьковской области, хотя и с меньшей интенсивностью, нежели в Донецкой. В основном, объектами ударов является сам Харьков, Песчаное, Верхняя Писаревка, Старая Салтовка и т.д.

Резюмируя, ничего нового не скажу. Всё сводится к вопросу насыщения линии боестолкновений средствами ПВО, способных перехватывать носители КАБов, в первую очередь – Су-34.

По состоянию на начало мая кардинальных изменений в этой проблематике не фиксируется.

Ещё одним из решений проблемы могут стать системные и результативные удары по местам базирования носителей КАБов – Су-34, либо складам с самими авиационными бомбами и даже УМПК. Но, системности такой деятельности так же пока не фиксируется. Надеюсь, что с учётом остроты вопроса, ключевым в этой констатации является именно слово "пока".

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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